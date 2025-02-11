Пятерка крупнейших аптечных сетей подписали декларацию о снижении цен на лекарства — Finance.ua

Пятерка крупнейших аптечных сетей подписали декларацию о снижении цен на лекарства Сегодня 10:44

Пятерка крупнейших аптечных сетей подписали декларацию о снижении цен на лекарства

Пять крупнейших аптечных ритейлеров подписали декларацию о доступности лекарственных средств, направленную на снижение стоимости лекарств на всех этапах, призывают производителей и дистрибьюторов присоединиться к ней.

Об этом пишет агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на декларацию

Как отмечается в Аптечной профессиональной ассоциации Украины (АПАУ), 10 февраля декларацию подписали аптечные сети «Аптека 9−1-1», «Бажаємо здоровʼя», «Аптека АНЦ», «Аптека Доброго Дня» и «Подорожник». Декларация должна вступить в силу с 1 марта.

В рамках декларации подписанты предлагают всем участникам рынка пропорционально снизить наценки.

В частности, национальным производителям предлагается снизить отпускные цены на зарегистрированные лекарственные средства, реализуемые в аптечных заведениях Украины, относительно цен, действовавших на 1 января 2025 года. Дистрибьюторы соответственно снизят оптовые цены, применяя пропорциональную производителю скидку на свою наценку. Аптеки обязуются снизить розничные цены, соразмерно сокращая свою наценку на лекарственные средства, поставляемые поставщиками со скидкой.

По мнению подписантов, введение этих мер позволит достичь кумулятивного снижения стоимости отечественных лекарственных средств для конечных потребителей.

Читайте также В «Дія» появятся направления к врачу и электронные рецепты

Подписанты также обязались не допускать скрытого повышения цен или изменений в схемах поставки, которые могут нивелировать договоренности о снижении стоимости лекарств.

Дистрибьюторы, со своей стороны, должны обеспечить равномерное распределение лекарственных средств по всей территории Украины во избежание возможных дефицитов.

При этом декларанты подчеркивают, что если одна из сторон нарушит взятые на себя обязательства, другие участники инициативы имеют право обратиться в отраслевые ассоциации и к рыночным регуляторам с требованием пересмотра участия нарушителя в программе.

Кроме того, подписанты просят Верховную Раду и Кабинет Министров на законодательном уровне урегулировать вопросы предоставления за вознаграждение рекламных и маркетинговых услуг и услуг по продвижению лекарственных средств путем утверждения перечня запрещенных услуг.

Также подписанты просят органы власти согласовать украинское законодательство относительно «положения Болар» с фармацевтическим законодательством ЕС, чтобы способствовать немедленной доступности генерических и биоподобных лекарственных средств по истечении срока действия патента.

При этом подписанты декларации согласились на открытый формат сотрудничества и сотрудничество с антимонопольными органами для предотвращения злоупотреблений на фармацевтическом рынке.

«Подписание декларации является шагом к снижению цен на лекарства, однако ее эффективность будет зависеть от реального выполнения обязательств всеми участниками рынка. Декларация открыта для присоединения для всех игроков фармрынка, поддерживающих позицию прозрачного формирования ценообразования лекарств», — подчеркивают подписанты.

Как сообщалось, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский подверг критике работу министра здравоохранения и Антимонопольного комитета из-за завышенных цен в некоторых аптечных сетях и призвал принять меры, чтобы исправить ситуацию.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.