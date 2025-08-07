«Легкая рассрочка» от Sense Bank: +70% клиентов и +125% партнеров в первом полугодии 2025 года — Finance.ua
«Легкая рассрочка» от Sense Bank: +70% клиентов и +125% партнеров в первом полугодии 2025 года

В первом полугодии 2025 года сервис «Легкая рассрочка» продолжил стремительно возрастать и усиливать свои позиции среди розничных продуктов Sense Bank. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество клиентов, которые воспользовались сервисом, выросло на 70%. Такой же прирост банк зафиксировал и по количеству оформленных сделок. Объем продаж через «Легкую рассрочку» вырос на 88%, что свидетельствует о растущем спросе на удобные финансовые инструменты для планирования расходов.
Один из фокусов банка — развитие партнерской экосистемы, которая позволяет бизнесу быстро подключать сервис и предоставлять клиентам выгодные условия оплаты частями. За первое полугодие Sense Bank привлек в рассрочку на 125% больше новых партнеров, чем в прошлом году. Это как физические торговые точки, так и онлайн-магазины.
«Легкая рассрочка» стала популярной благодаря сочетанию понятных условий, технологичности и простоты использования — как для клиентов, так и для бизнеса. Сервис полностью интегрирован в цифровую платформу Sense SuperApp, что обеспечивает быстрое оформление, прозрачную комиссию и удобное управление платежами.
«Мы наблюдаем устойчивый рост по всем ключевым показателям — от привлечения новых клиентов до увеличения объемов продаж и расширения партнерской сети. Это свидетельствует о доверии к сервису со стороны клиентов и бизнеса. Сервис уверенно закрепился в продуктовом портфеле банка как один из самых эффективных инструментов для поддержания ежедневных расходов. Мы продолжаем инвестировать в его развитие, цифровизацию и масштабирование партнерской сети», — отметил Антон Коляна, руководитель направления развития партнерских программ Sense Bank.
