Европа получает больше налогов, чем тратит на украинцев — исследование
Европа получает больше налогов, чем тратит на украинцев — исследование

Европа извлекает выгоду от участия украинцев в своих экономиках, в то же время Украина сталкивается с рисками, связанными с потерей человеческого капитала.
Об этом свидетельствует аналитический обзор Центра экономических исследований и прогнозирования «Финансовый пульс», пишет УНИАН.
По словам руководителя аналитического департамента Центра Диляры Мустафаевой, по данным НБУ, более 4,2 млн. украинцев имеют статус временной защиты в Европейском Союзе, и значительная их часть уже интегрировалась в рынок труда.
«Украинцы активно работают, платят налоги и обеспечивают часть экономического роста стран, предоставивших им убежище. Например, вклад украинцев в прирост ВВП Польши в 2024 году достиг 2,7%. В то же время это те же граждане, чей отъезд обостряет проблемы в самой Украине — от дефицита рабочей силы до демографического кризиса», —
отметила она.

Образование

По данным Центра экономической стратегии, около 70% вынужденных мигрантов имеют высшее образование, но часто работают на менее квалифицированных должностях. Основные препятствия — языковой барьер и отсутствие признания украинских дипломов.
Зарплаты

Средний уровень зарплат украинцев за границей ниже на треть, чем у местных работников. Но даже при таких условиях их экономический вклад для стран-реципиентов ощутим.
Многие государства, в частности , Чехия, Словакия, Польша, уже получают больше налогов от украинцев, чем тратят на их поддержку.
Риски для Украины остаются критическими. По последним опросам, только 43% мигрантов рассматривают возможность возвращения, в то время как в 2022 году таких было почти 75%.
Мустафаева подчеркнула, что украинская экономика может терять до 7,8% ВВП ежегодно, даже если часть мигрантов не вернется.
«Поэтому одна из главных задач — это создание условий, которые будут побуждать людей возвращаться. Речь идет о доступном жилье, новых рабочих местах, образовательных программах, поддержке детей и стимулировании бизнеса», — отмечает эксперт.
К примеру, на 250 млн дол. больше: украинские беженцы дают бюджету в Чехии больше, чем на них тратят.
Только за прошлый год сумма от уплаты налогов украинцами в Чехии на 250 миллионов долларов превысила объем социальных выплат украинцам, пользующимся статусом временной защиты.
По материалам:
Finance.ua
