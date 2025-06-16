Как в июне вырос индекс борща: что подорожало, а что стало дешевле — Finance.ua
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Как в июне вырос индекс борща: что подорожало, а что стало дешевле

Личные финансы
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Как в июне вырос индекс борща: что подорожало, а что стало дешевле
Как в июне вырос индекс борща: что подорожало, а что стало дешевле
В июне в Украине наблюдается существенный рост цен на мясо, тогда как стоимость молодых овощей и яиц снижается.
Об этом говорится в результатах продуктового мониторинга УКАБ.
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Цены на овощи прошлого урожая продолжают расти.
Индекс борща за месяц снизился на 12%, но в годовом исчислении вырос на 27%, достигнув отметки 196 грн. Это на 26 грн дешевле, чем в прошлом месяце, когда стоимость блюда составила 222 грн.
Где выросли цены
Самые ощутимые изменения зафиксированы на рынке мяса, где цены стремительно пошли вверх.
В частности, говядина (гуляш) выросла в цене на 6% за месяц до 336 грн/кг, что на 20% дороже, чем в прошлом году.
Еще более стремительный рост продемонстрировала курятина: филе подорожало на 11% до 222 грн/кг (+39% за год), бедро — на 28% до 154 грн/кг (+39% за год), а тушка — на 25% до 110 грн/кг (+42% за год).
Цены на овощи демонстрируют сезонную динамику: продукция нового урожая дешевеет, а старого — дорожает.
Стоимость репчатого лука в розницу достигла 40 грн/кг, что на 33% больше, чем месяц назад, и на 32% дороже прошлогодних показателей. Старый картофель на полках супермаркетов стоит в среднем 38 грн/кг, прибавив 10% в месяц (+33% в год).
В то же время на рынке появляются овощи нового урожая, что оказывает давление на цены. Так, молодая капуста подешевела на 66% за месяц до 25 грн/кг (но на 64% дороже прошлого года). Цены на огурцы продолжают снижаться.
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Напомним, в мае 2025 года в Украине заметно подорожали свинина, лук, капуста, морковь и свекла. В то же время индекс борща, то есть стоимость его приготовления, за месяц вырос на 19%.

Справка Finance.ua:

  • В то же время уже полгода на украинском рынке труда сохраняется тенденция: средняя зарплата растет ежемесячно примерно на 500 грн. В мае она составила 25 000 грн.
  • по данным платформы OLX Работа, в мае 2025 года количество предложений сезонной работы заметно увеличилось. Больше всего объявлений сосредоточено в нескольких сферах и регионах, а медианная зарплата в некоторых случаях превышает 35 тысяч гривен.
По материалам:
Finance.ua
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