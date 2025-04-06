Аптеки оштрафовали более чем на 200 тыс. грн за завышение цен на лекарства — Finance.ua
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Аптеки оштрафовали более чем на 200 тыс. грн за завышение цен на лекарства

Казна и Политика
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Аптеки оштрафовали более чем на 200 тыс. грн за завышение цен на лекарства
Аптеки оштрафовали более чем на 200 тыс. грн за завышение цен на лекарства
С начала марта поступило 1156 обращений от граждан относительно завышения цен в аптеках. В результате было проведено 44 проверки, в ходе которых выявлено нарушение правил ценообразования. Общая сумма штрафов для предприятий составила 213 400 грн.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Где зафиксировали больше всего нарушений

Больше всего жалоб поступило от жителей Киева, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черкасской, Львовской, Полтавской, Тернопольской и Харьковской областей.
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В то же время должностных лиц аптечных заведений оштрафовали на 27 тыс. грн.
Отмечается, что для контроля за ценами территориальные отделения Госпродпотребслужбы ежедневно проводят мониторинг.
В настоящее время зафиксировано 18 600 наблюдений за изменениями стоимости лекарства.
С 1 марта 2025 года Госпродпотребслужба возобновила проверки аптек относительно соблюдения ценовой политики.
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Напомним, с 1 марта 2025 года цены на 100 наиболее популярных лекарств были снижены на 30%. Для этого украинские фармацевтические производители подписали декларацию о снижении и стабилизации цен.
В 100 наиболее популярных лекарств, которые чаще всего покупают украинцы, по аналитическим данным, вошли 20 позиций, которые производит фармацевтическая компания Дарница, 17 позиций — Фармак, 22 позиции — Киевский витаминный завод, 5 позиций — Кусум Фарм, 6 позиций — Юрия-Фарм фабрика Виола, 3 позиции — Борщаговский химико-фармацевтический завод и 10 позиций — ИнтерХим.
Список лекарств, на которые снижены цены с 1 марта, доступен на сайте Министерства здравоохранения.
По материалам:
Finance.ua
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