Аптеки оштрафовали более чем на 200 тыс. грн за завышение цен на лекарства — Finance.ua

Аптеки оштрафовали более чем на 200 тыс. грн за завышение цен на лекарства Сегодня 20:21 — Казна и Политика

Аптеки оштрафовали более чем на 200 тыс. грн за завышение цен на лекарства

С начала марта поступило 1156 обращений от граждан относительно завышения цен в аптеках. В результате было проведено 44 проверки, в ходе которых выявлено нарушение правил ценообразования. Общая сумма штрафов для предприятий составила 213 400 грн.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Где зафиксировали больше всего нарушений

Больше всего жалоб поступило от жителей Киева, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черкасской, Львовской, Полтавской, Тернопольской и Харьковской областей.

Читайте также Аптекам ограничили торговую наценку на лекарства

В то же время должностных лиц аптечных заведений оштрафовали на 27 тыс. грн.

Отмечается, что для контроля за ценами территориальные отделения Госпродпотребслужбы ежедневно проводят мониторинг.

В настоящее время зафиксировано 18 600 наблюдений за изменениями стоимости лекарства.

С 1 марта 2025 года Госпродпотребслужба возобновила проверки аптек относительно соблюдения ценовой политики.

Читайте также Снижение цен на лекарства: Рада приняла законопроект в первом чтении

Напомним, с 1 марта 2025 года цены на 100 наиболее популярных лекарств были снижены на 30%. Для этого украинские фармацевтические производители подписали декларацию о снижении и стабилизации цен.

В 100 наиболее популярных лекарств, которые чаще всего покупают украинцы, по аналитическим данным, вошли 20 позиций, которые производит фармацевтическая компания Дарница, 17 позиций — Фармак, 22 позиции — Киевский витаминный завод, 5 позиций — Кусум Фарм, 6 позиций — Юрия-Фарм фабрика Виола, 3 позиции — Борщаговский химико-фармацевтический завод и 10 позиций — ИнтерХим.

Список лекарств, на которые снижены цены с 1 марта, доступен на сайте Министерства здравоохранения.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.