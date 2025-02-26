Снижение цен на лекарства: Рада приняла законопроект в первом чтении — Finance.ua

Снижение цен на лекарства: Рада приняла законопроект в первом чтении Сегодня 10:14 — Казна и Политика

Снижение цен на лекарства: Рада приняла законопроект в первом чтении

Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона № 9383, отменяющий продление действия патентов на лекарственные средства во время войны и являющийся одним из механизмов снижения цен на лекарства.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

«Принят за основу с доработкой положений в соответствии с ч.1 ст.116», — говорится на сайте парламента.

Так, за депутатский законопроект № 9383 «О внесении изменений в Закон Украины „О защите интересов лиц в сфере интеллектуальной собственности во время действия военного положения, введенного в связи с вооруженной агрессией российской федерации против Украины“ по усовершенствованию патентного законодательства» проголосовали 232 народных депутата.

Согласно пояснительной записке, законопроект предлагает усовершенствовать положение действующего Закона № 2174-IX (О защите интересов лиц в сфере интеллектуальной собственности во время действия военного положения, введенного в связи с вооруженной агрессией российской федерации против Украины).

Речь идет о недопущении безосновательного продления имущественных прав интеллектуальной собственности на изобретения, срок действия которых во время действия военного положения истекал окончательно и продлению не подлежит в соответствии с законодательством Украины и нормами и правилами ЕС, что будет способствовать повышению доступности лекарственных средств для населения и созданию условий для выхода на рынок Украины.

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Как отметил в сообщении в Фейсбуке председатель комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, весной 2022 года парламент принял ряд изменений в законодательство для упрощения работы государственных структур и бизнеса в условиях войны.

«В частности, закон № 2174-IX — о продлении всех имущественных прав до отмены военного положения. В первые месяцы войны не все предприниматели могли добраться до государственных структур для продления патентов, поэтому тогда это решение было логичным. Закон продлил действие патентов, которые должны были закончиться, если бы не военное положение. И теперь продленные патенты мешают выходу на рынок конкурентов, запуску производства препаратов-генериков и, как следствие, снижению цен на медицинские препараты. Доступ к государственным структурам на большей части территории свободен, поэтому логично пересмотреть это решение. Результатом нескольких встреч с представителями ассоциаций производителей лекарства стали изменения в патентном праве, изложенные в законопроекте № 9383. Главное из них — отмена действия закона № 2174-IX. «, — заявил Радуцкий.

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Он подчеркнул, что, согласно решению СНБО, документ также должен быть вынесен на рассмотрение парламента как один из механизмов снижения цен на лекарства. Поэтому он также будет подготовлен профильным комитетом ко второму чтению в кратчайшие сроки.

Напомним, 12 февраля Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО «О дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев», согласно которому Верховной Раде поручено рассмотреть законопроект № 9383 как один из механизмов снижения цен на лекарства.

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Укрінформ По материалам:

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