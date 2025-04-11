Что нужно сделать, чтобы перестало разыскивать ТЦК — мнение адвоката — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Что нужно сделать, чтобы перестало разыскивать ТЦК — мнение адвоката

Личные финансы
40
Что нужно сделать, чтобы перестало разыскивать ТЦК — мнение адвоката
Что нужно сделать, чтобы перестало разыскивать ТЦК — мнение адвоката
Если военнообязанное лицо начало разыскивать ТЦК и СП, ему нужно туда лично явиться.
После того как человек появится в ТЦК, основание для розыска исчезнет, ​​об этом в комментарии рассказала адвокат юридической компании «Riyako&Partners» Екатерина Анищенко.
Читайте также
По словам эксперта, личная явка в ТЦК — единственное основание, по которому военнообязанный гражданин может избавиться от статуса «В розыске».

Когда человек попадает в розыск ТЦК?

Сейчас повестки от ТЦК и СП приходят военнообязанным мужчинам на «Укрпочту» заказным письмом. Когда работник почты получает заказное письмо, он делает уведомление по адресу адресата, что ему необходимо явиться в конкретный отдел «Укрпочты» для получения заказного письма. Если речь идет о повестке, то в уведомлении будет сказано, что получить нужно заказное письмо — повестку от ТЦК.
То есть получатель уже понимает, что его ждет повестка, и для себя принимает решение — брать ее или не брать. Такое уведомление для человека будет лежать в почтовом ящике 30 дней.
Читайте также
Если за заказным письмом никто не приходит, конверт с наклейкой «Укрпочты», к примеру, с надписями «адресат не явился», «отсутствие по адресу регистрации», «отказ от принятия», возвращается в отправившее его ТЦК, и по сути ТЦК уже получает возможность объявлять такое лицо в розыск.
Фактически человек попадает в розыск с того момента, когда он не явился по повестке в ТЦК и СП. Когда повестка возвращается в ТЦК и СП, ТЦК получает право объявлять лицо в розыск путем направления уведомления в полицию.
Читайте также
Во время действия военного положения военнообязанные должны находиться по адресу своей регистрации или по месту нахождения, указанному в «Резерве» или указанному в материалах их учетного дела, и, если будут изменения, они должны об этом сообщать в ТЦК и СП. Если же человека нет по указанному адресу, и повестка возвращается, то по сути появляется право на объявление в розыск, потому что военнообязанный отсутствует на месте.
Что делать, если военкомат подал в розыск, и как избавиться от такого статуса
Военнослужащий может избавиться от статуса в розыске, лично явившись в ТЦК. Если гражданин не получил повестку и оказался в розыске, он может лично прийти в ТЦК и СП, которое объявило его в розыск, как правило, это то, на учете в котором он состоит, чтобы разобраться с ситуацией.
Читайте также
Работник ТЦК должен объявить человеку основания, согласно которым его объявили в розыск, и вручить протокол о направлении повестки. Затем лица могут вынести постановление и вручить протокол о привлечении к ответственности (за неявку по повестке предусмотрен штраф).
Если повестка была направлена ​​не по тому адресу, по которому зарегистрирован военнообязанный, то есть ТЦК и СП допустило ошибку и направило его по другому адресу, то ТЦК должна закрыть производство, не привлекать человека к ответственности, и соответственно в этот же день его сотрудник — оператор, вносит информацию в базу «Оберіг», и у человека должен исчезнуть статус «В розыске».
Читайте также
Если военнообязанный боится идти в ТЦК и СП, он может обратиться к адвокату, и юрист имеет право сделать запрос в ТЦК с просьбой сообщить основания объявления в розыск своего клиента.

Как проверить, разыскивает ли ТЦК

Военнообязанный может увидеть изменение своего статуса в приложении «Резерв+»: у него будет высвечиваться красным сообщение о нарушении правил военного учета.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems