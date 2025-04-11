Что нужно сделать, чтобы перестало разыскивать ТЦК — мнение адвоката Сегодня 21:33 — Личные финансы

Что нужно сделать, чтобы перестало разыскивать ТЦК — мнение адвоката

Если военнообязанное лицо начало разыскивать ТЦК и СП, ему нужно туда лично явиться.

После того как человек появится в ТЦК, основание для розыска исчезнет, ​​об этом в комментарии рассказала адвокат юридической компании «Riyako&Partners» Екатерина Анищенко.

По словам эксперта, личная явка в ТЦК — единственное основание, по которому военнообязанный гражданин может избавиться от статуса «В розыске».

Когда человек попадает в розыск ТЦК?

Сейчас повестки от ТЦК и СП приходят военнообязанным мужчинам на «Укрпочту» заказным письмом. Когда работник почты получает заказное письмо, он делает уведомление по адресу адресата, что ему необходимо явиться в конкретный отдел «Укрпочты» для получения заказного письма. Если речь идет о повестке, то в уведомлении будет сказано, что получить нужно заказное письмо — повестку от ТЦК.

То есть получатель уже понимает, что его ждет повестка, и для себя принимает решение — брать ее или не брать. Такое уведомление для человека будет лежать в почтовом ящике 30 дней.

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Если за заказным письмом никто не приходит, конверт с наклейкой «Укрпочты», к примеру, с надписями «адресат не явился», «отсутствие по адресу регистрации», «отказ от принятия», возвращается в отправившее его ТЦК, и по сути ТЦК уже получает возможность объявлять такое лицо в розыск.

Фактически человек попадает в розыск с того момента, когда он не явился по повестке в ТЦК и СП. Когда повестка возвращается в ТЦК и СП, ТЦК получает право объявлять лицо в розыск путем направления уведомления в полицию.

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Во время действия военного положения военнообязанные должны находиться по адресу своей регистрации или по месту нахождения, указанному в «Резерве» или указанному в материалах их учетного дела, и, если будут изменения, они должны об этом сообщать в ТЦК и СП. Если же человека нет по указанному адресу, и повестка возвращается, то по сути появляется право на объявление в розыск, потому что военнообязанный отсутствует на месте.

Что делать, если военкомат подал в розыск, и как избавиться от такого статуса

Военнослужащий может избавиться от статуса в розыске, лично явившись в ТЦК. Если гражданин не получил повестку и оказался в розыске, он может лично прийти в ТЦК и СП, которое объявило его в розыск, как правило, это то, на учете в котором он состоит, чтобы разобраться с ситуацией.

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Работник ТЦК должен объявить человеку основания, согласно которым его объявили в розыск, и вручить протокол о направлении повестки. Затем лица могут вынести постановление и вручить протокол о привлечении к ответственности (за неявку по повестке предусмотрен штраф).

Если повестка была направлена ​​не по тому адресу, по которому зарегистрирован военнообязанный, то есть ТЦК и СП допустило ошибку и направило его по другому адресу, то ТЦК должна закрыть производство, не привлекать человека к ответственности, и соответственно в этот же день его сотрудник — оператор, вносит информацию в базу «Оберіг», и у человека должен исчезнуть статус «В розыске».

Если военнообязанный боится идти в ТЦК и СП, он может обратиться к адвокату, и юрист имеет право сделать запрос в ТЦК с просьбой сообщить основания объявления в розыск своего клиента.

Как проверить, разыскивает ли ТЦК

Военнообязанный может увидеть изменение своего статуса в приложении «Резерв+»: у него будет высвечиваться красным сообщение о нарушении правил военного учета.

УНІАН По материалам:

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