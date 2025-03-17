Скидка 50% на штраф от ТЦК: кого это касается и как будет работать — Finance.ua

Скидка 50% на штраф от ТЦК: кого это касается и как будет работать
В Украине упростили процесс уплаты штрафов для военнообязанных, которые вовремя не обновили свои данные. Это можно будет сделать без обращения в ТЦК, используя мобильное приложение Резерв+.
Верховная Рада Украины в целом приняла законопроект № 12093, которым предусмотрено внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по добровольной уплате штрафа.
Так, военнообязанные смогут уплатить штраф за нарушение военного учета со скидкой 50% в приложении Резерв+.
В свою очередь, как пояснил председатель Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас, один из ключевых моментов состоит в том, что от административной ответственности освобождаются люди, которые добровольно поступили на военную службу.
Как это будет происходить:
- в Резерв+ подается заявление о признании нарушения,
- в Резерв+ приходит постановление о нарушении,
- уплачивается штраф по реквизитам в приложении, оплата подтверждается и постановление считается исполненным.
Важно знать
Сервис будет иметь определенные правила. А именно с момента подачи заявления о нарушении в Резерв+ и вынесения постановления у человека будет 20 дней, чтобы уплатить штраф со скидкой в 50%. Если этого не сделать, придется уплатить полную сумму штрафа.
Отметим, что неуточнение персональных данных в указанный срок без уважительных причин является административным правонарушением, за которое предусмотрено административное взыскание — штраф в размере от 17 000 до 25 500 грн. К примеру, вместо 17 000 гривен нужно будет уплатить только 8500 гривен.
Как отметила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко, эта опция в Резерв+ будет добровольной. Альтернативный путь с походом в ТЦК и написание заявления о нарушении также остается.
Напомним, что 18 мая 2024 года в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Он обязывает всех военнообязанных, призывников и резервистов в возрасте от 18 до 60 лет обновить свои военно-учетные данные.
Впрочем, по подсчетам народных депутатов, в течение 2024 года более 6 млн военнообязанных граждан не уточнили свои персональные данные через ТЦК, ЦПАУ или Резерв+ в течение 60 дней со дня вступления закона в силу.
В том же году Рада одобрила законопроект об ответственности за военные правонарушения. Это решение, в частности, в несколько раз повысило штрафы уклонистам.
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