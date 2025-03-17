Скидка 50% на штраф от ТЦК: кого это касается и как будет работать — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Скидка 50% на штраф от ТЦК: кого это касается и как будет работать

50
Скидка 50% на штраф от ТЦК: кого это касается и как будет работать
Скидка 50% на штраф от ТЦК: кого это касается и как будет работать
В Украине упростили процесс уплаты штрафов для военнообязанных, которые вовремя не обновили свои данные. Это можно будет сделать без обращения в ТЦК, используя мобильное приложение Резерв+.
Верховная Рада Украины в целом приняла законопроект № 12093, которым предусмотрено внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по добровольной уплате штрафа.
Так, военнообязанные смогут уплатить штраф за нарушение военного учета со скидкой 50% в приложении Резерв+.
В свою очередь, как пояснил председатель Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас, один из ключевых моментов состоит в том, что от административной ответственности освобождаются люди, которые добровольно поступили на военную службу.
Как это будет происходить:
  • в Резерв+ подается заявление о признании нарушения,
  • в Резерв+ приходит постановление о нарушении,
  • уплачивается штраф по реквизитам в приложении, оплата подтверждается и постановление считается исполненным.

Важно знать

Сервис будет иметь определенные правила. А именно с момента подачи заявления о нарушении в Резерв+ и вынесения постановления у человека будет 20 дней, чтобы уплатить штраф со скидкой в ​​50%. Если этого не сделать, придется уплатить полную сумму штрафа.
Отметим, что неуточнение персональных данных в указанный срок без уважительных причин является административным правонарушением, за которое предусмотрено административное взыскание — штраф в размере от 17 000 до 25 500 грн. К примеру, вместо 17 000 гривен нужно будет уплатить только 8500 гривен.
Читайте также
Как отметила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко, эта опция в Резерв+ будет добровольной. Альтернативный путь с походом в ТЦК и написание заявления о нарушении также остается.
Напомним, что 18 мая 2024 года в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Он обязывает всех военнообязанных, призывников и резервистов в возрасте от 18 до 60 лет обновить свои военно-учетные данные.
Впрочем, по подсчетам народных депутатов, в течение 2024 года более 6 млн военнообязанных граждан не уточнили свои персональные данные через ТЦК, ЦПАУ или Резерв+ в течение 60 дней со дня вступления закона в силу.
В том же году Рада одобрила законопроект об ответственности за военные правонарушения. Это решение, в частности, в несколько раз повысило штрафы уклонистам.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems