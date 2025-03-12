Уголовная ответственность для ТЦК и ВВК: парламент поддержал законопроект — Finance.ua

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Уголовная ответственность для ТЦК и ВВК: парламент поддержал законопроект

Казна и Политика
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Уголовная ответственность для ТЦК и ВВК: парламент поддержал законопроект
Уголовная ответственность для ТЦК и ВВК: парламент поддержал законопроект
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за нарушения законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, совершенные руководителями ТЦК и СП, председателями и членами ВВК.
Об этом сообщил народный депутат из парламентской фракции «Голос» Ярослав Железняк.
За законодательную инициативу № 12442 проголосовали 273 народных депутата.
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Законопроект разработан с целью обеспечения надлежащего выполнения уполномоченными лицами требований мобилизационного законодательства, а также соблюдения прав и свобод граждан при проведении мобилизационных мероприятий.
Проектом Закона предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины новыми статьями — 337(1) «Нарушение порядка проведения медицинского осмотра (военно-врачебной экспертизы) для определения пригодности по состоянию здоровья к военной службе».
Законотворцы предлагают установить наказание сроком от 2 до 5 лет за умышленное нарушение порядка проведения медицинского осмотра для определения пригодности лица к военной службе по состоянию здоровья, что привело к призыву гражданина на службу, который таковому не подлежит, «а также привело к освобождению от призыва (принятия, направления) гражданина или к увольнению гражданина с военной службы по состоянию здоровья».
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Предлагается предусмотреть наказание за повторное нарушение, за нарушение по предварительному сговору группой лиц или в условиях особого периода (кроме военного положения) — в виде лишения свободы сроком от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 1 до 3 лет.
В то же время за соответствующие нарушения, совершенные в условиях военного положения, предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 1 до 3 лет.
Кроме того, статьей 426 (2) «Нарушение военным должностным лицом порядка призыва (принятия) граждан на военную службу», парламентарии предлагают установить наказание за нарушение военным должностным лицом порядка призыва или приема на военную службу, что привело к тому, что на службу был принят гражданин, по закону не подлежащий призыву, или незаконное освобождение, уклонение от призыва.
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За соответствующие нарушения предлагается установить наказание в виде служебного ограничения на срок до 2 лет или содержания в дисциплинарном батальоне на тот же срок, или лишения свободы до 5 лет.
За совершение тех же действий в особый период — лишение свободы от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности/заниматься определенной деятельностью от 2 до 3 лет.
Если действия были совершены в период действия военного положения — наказание в виде лишения свободы от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности/заниматься определенной деятельностью сроком от 1 до 3 лет.
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Ожидается, что принятие закона позволит обеспечить правовой механизм для оперативного расследования фактов нарушения законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, совершенных руководителями территориальных центров комплектования и социальной поддержки, председателями и членами военно-врачебных комиссий.
По материалам:
Укрінформ
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