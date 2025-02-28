Генштаб назвал количество военнообязанных, которые должны повторно пройти ВВК — Finance.ua

Генштаб назвал количество военнообязанных, которые должны повторно пройти ВВК Сегодня 09:16 — Казна и Политика

Генштаб назвал количество военнообязанных, которые должны повторно пройти ВВК

В Украине продлили срок прохождения военно-врачебной комиссии для ограниченно годных граждан. Согласно документу, новый срок установлен до 5 июня.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Рада 12 февраля проголосовала за Закон (№ 4235-IX, которым внесли изменения в пункт 2 раздела II «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту (от 21 марта 2024 г.) пригодными к военной службе» до 5 июня.

Изменения предусматривают продление срока проведения повторного медицинского осмотра для граждан, признанных «ограниченно пригодными к военной службе» до 5 июня 2025 года.

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Законом определена обязанность для граждан самостоятельно обратиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, соответствующие органы Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины и Министерства обороны Украины.

Также есть возможность пройти медосмотр через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста с целью получения направления для прохождения военно-врачебной комиссии.

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Цифровизация процесса направления на медосмотр через электронный кабинет внедрена согласно Порядку проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 (№ 560) с соответствующими изменениями, внесенными постановлением от 28 января 2025 года.

По данным Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, ориентировочно более 1,5 миллиона человек должны пройти медицинский переосмотр в пределах этого срока.

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