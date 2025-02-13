Зеленский подписал закон о продлении сроков прохождения ВВК — Finance.ua

Зеленский подписал закон о продлении сроков прохождения ВВК Сегодня 13:10

Зеленский подписал закон о продлении сроков прохождения ВВК

Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым продлевается срок прохождения военно-врачебной комиссии для ограниченно годных граждан Украины до 5 июня 2025 года.

Об этом стало известно с сайта парламента

Целью законодательной инициативы является установление обязательности прохождения гражданами Украины, признанных ограниченно пригодными к военной службе, повторного медицинского осмотра и определения крайнего срока его проведения.

Причиной внесения изменений стал тот факт, что за восемь месяцев действия закона повторный медицинский осмотр прошли всего 25% граждан, признанных ограниченно пригодными к военной службе, что делает невозможным выполнение нормы закона в определенный срок.

Одобренным документом устанавливается требование (обязательство) прохождения ограниченно пригодными для повторного медицинского осмотра до 5 июня 2025 года.

В частности, граждане обязаны самостоятельно обратиться в ТЦК и СП или через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста с целью получения направления на ВВК для прохождения медицинского осмотра.

Укрінформ По материалам:

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