Зеленский подписал закон о продлении сроков прохождения ВВК — Finance.ua
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Зеленский подписал закон о продлении сроков прохождения ВВК

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Зеленский подписал закон о продлении сроков прохождения ВВК
Зеленский подписал закон о продлении сроков прохождения ВВК
Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым продлевается срок прохождения военно-врачебной комиссии для ограниченно годных граждан Украины до 5 июня 2025 года.
Об этом стало известно с сайта парламента.
Целью законодательной инициативы является установление обязательности прохождения гражданами Украины, признанных ограниченно пригодными к военной службе, повторного медицинского осмотра и определения крайнего срока его проведения.
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Причиной внесения изменений стал тот факт, что за восемь месяцев действия закона повторный медицинский осмотр прошли всего 25% граждан, признанных ограниченно пригодными к военной службе, что делает невозможным выполнение нормы закона в определенный срок.
Одобренным документом устанавливается требование (обязательство) прохождения ограниченно пригодными для повторного медицинского осмотра до 5 июня 2025 года.
В частности, граждане обязаны самостоятельно обратиться в ТЦК и СП или через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста с целью получения направления на ВВК для прохождения медицинского осмотра.
По материалам:
Укрінформ
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