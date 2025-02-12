Верховная Рада поддержала продление срока прохождения ВВК «ограниченно пригодным» (детали) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Верховная Рада поддержала продление срока прохождения ВВК «ограниченно пригодным» (детали)

Казна и Политика
110
Верховная Рада поддержала продление срока прохождения ВВК «ограниченно пригодным» (детали)
Верховная Рада поддержала продление срока прохождения ВВК «ограниченно пригодным» (детали)
Сегодня, 12 февраля 2025 года, Верховная Рада Украины приняла сразу в целом законопроект № 12 457 об обязательном прохождении гражданами Украины, которые были признаны ограниченно пригодными к военной службе, повторного медицинского осмотра и определении конечного срока его проведения.
Об этом написал в Telegramе нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк.
«За» отдали свои голоса 313 народных депутатов.
Читайте также
«Перенесли срок прохождения ВВК до 5 июня 2025 года. Граждане Украины в возрасте от 25 до 60 лет, которые были признаны ограниченно пригодными к военной службе до вступления в силу настоящего Закона (кроме лиц, признанных в установленном порядке лицами с инвалидностью), со дня вступления в силу этого Закона обязаны до 5 июня 2025 года», — написал он.
Напомним, ранее был установлен срок до 4 февраля 2025 года.
Таким лицам не нужно ждать получения повестки для перекомиссии. В сравнительной таблице к законопроекту указано, что граждане обязаны самостоятельно обратиться в ТЦК и СП или через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста (Резерв+) с целью получения направления на ВВК для прохождения медицинского осмотра.
Читайте также
Напомним, с 31.01.25 стартовал первый этап реформы Военно-врачебной комиссии, и с 31 января можно получить электронное направление на ВВК. Второй этап реформы начнется в конце февраля, и к нему более активно будет привлечено Министерство здравоохранения. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.
Военнообязанные теперь могут самостоятельно подать запрос на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) онлайн через мобильное приложение «Резерв+». Это позволяет получить направление без посещения ТЦК.
Помогите нам сделать контент еще более полезным для вас! Finance.ua создал небольшой опрос, чтобы учесть ваши пожелания и интересы при создании материалов. Это займет всего несколько минут, но позволит улучшить наши тексты.

👉 Пройти опрос

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.