Верховная Рада поддержала продление срока прохождения ВВК «ограниченно пригодным» (детали) — Finance.ua

Верховная Рада поддержала продление срока прохождения ВВК «ограниченно пригодным» (детали) Сегодня 11:53 — Казна и Политика

Верховная Рада поддержала продление срока прохождения ВВК «ограниченно пригодным» (детали)

Сегодня, 12 февраля 2025 года, Верховная Рада Украины приняла сразу в целом законопроект № 12 457 об обязательном прохождении гражданами Украины, которые были признаны ограниченно пригодными к военной службе, повторного медицинского осмотра и определении конечного срока его проведения.

Об этом написал в Telegramе нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк.

«За» отдали свои голоса 313 народных депутатов.

Читайте также Военнообязанные теперь могут подать запрос на ВВК онлайн через «Резерв+»

«Перенесли срок прохождения ВВК до 5 июня 2025 года. Граждане Украины в возрасте от 25 до 60 лет, которые были признаны ограниченно пригодными к военной службе до вступления в силу настоящего Закона (кроме лиц, признанных в установленном порядке лицами с инвалидностью), со дня вступления в силу этого Закона обязаны до 5 июня 2025 года», — написал он.

Напомним, ранее был установлен срок до 4 февраля 2025 года.

Таким лицам не нужно ждать получения повестки для перекомиссии. В сравнительной таблице к законопроекту указано, что граждане обязаны самостоятельно обратиться в ТЦК и СП или через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста (Резерв+) с целью получения направления на ВВК для прохождения медицинского осмотра.

Читайте также С сегодняшнего дня можно получить электронное направление на ВВК

Напомним, с 31.01.25 стартовал первый этап реформы Военно-врачебной комиссии, и с 31 января можно получить электронное направление на ВВК. Второй этап реформы начнется в конце февраля, и к нему более активно будет привлечено Министерство здравоохранения. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

Военнообязанные теперь могут самостоятельно подать запрос на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) онлайн через мобильное приложение «Резерв+». Это позволяет получить направление без посещения ТЦК.

Помогите нам сделать контент еще более полезным для вас! Finance.ua создал небольшой опрос, чтобы учесть ваши пожелания и интересы при создании материалов. Это займет всего несколько минут, но позволит улучшить наши тексты.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.