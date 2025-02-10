Военнообязанные теперь могут подать запрос на ВВК онлайн через «Резерв+» — Finance.ua

Военнообязанные теперь могут подать запрос на ВВК онлайн через «Резерв+» Сегодня 15:33

Военнообязанные теперь могут подать запрос на ВВК онлайн через «Резерв+»

Военнообязанные теперь могут самостоятельно подать запрос на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) онлайн через мобильное приложение «Резерв+». Это позволяет получить направление без посещения ТЦК.

Об этом сообщает Сумской областной ТЦК и СП.

Раньше для получения направления нужно было обращаться в ТЦК лично, где его выдавали в бумажной форме. Теперь достаточно авторизоваться в «Резерв+» и подать соответствующий запрос. После этого пользователь получит уведомление с информацией о направлении: номер, адрес медицинского учреждения и дату регистрации.

Эта функция доступна для военнообязанных, желающих пройти медицинское освидетельствование добровольно, без полученной повестки. В то же время те, кто уже получил повестку, должны лично посетить ТЦК для получения направления на ВВК.

Читайте также Электронное направление на ВВК: в Минобороны ответили на популярные вопросы

После прохождения медкомиссии дополнительно идти в ТЦК не нужно. Данные автоматически передаются в реестр Оберег, а обновленный военно-учетный документ можно загрузить в Резерв +.

Направление, полученное через приложение, остается в силе в течение 30 дней. Если за это время военнообязанный не явится на ВВК, он может подать новый запрос.

Читайте также Ограниченно пригодным продлят срок повторного прохождения ВВК

Несмотря на введение электронного механизма, возможность получения бумажного направления в ТЦК остается. Также без изменений остаются повестки на прохождение ВВК — они по-прежнему выдаются исключительно в бумажной форме, поскольку электронный формат повесток законодательством не предусмотрен.

Помогите нам сделать контент еще более полезным для вас! Finance.ua создал небольшой опрос, чтобы учесть ваши пожелания и интересы при создании материалов. Это займет всего несколько минут, но позволит улучшить наши тексты.

Букви По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.