Военнообязанные теперь могут подать запрос на ВВК онлайн через «Резерв+» — Finance.ua
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Военнообязанные теперь могут подать запрос на ВВК онлайн через «Резерв+»

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Военнообязанные теперь могут подать запрос на ВВК онлайн через «Резерв+»
Военнообязанные теперь могут подать запрос на ВВК онлайн через «Резерв+»
Военнообязанные теперь могут самостоятельно подать запрос на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) онлайн через мобильное приложение «Резерв+». Это позволяет получить направление без посещения ТЦК.
Об этом сообщает Сумской областной ТЦК и СП.
Раньше для получения направления нужно было обращаться в ТЦК лично, где его выдавали в бумажной форме. Теперь достаточно авторизоваться в «Резерв+» и подать соответствующий запрос. После этого пользователь получит уведомление с информацией о направлении: номер, адрес медицинского учреждения и дату регистрации.
Эта функция доступна для военнообязанных, желающих пройти медицинское освидетельствование добровольно, без полученной повестки. В то же время те, кто уже получил повестку, должны лично посетить ТЦК для получения направления на ВВК.
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После прохождения медкомиссии дополнительно идти в ТЦК не нужно. Данные автоматически передаются в реестр Оберег, а обновленный военно-учетный документ можно загрузить в Резерв +.
Направление, полученное через приложение, остается в силе в течение 30 дней. Если за это время военнообязанный не явится на ВВК, он может подать новый запрос.
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Несмотря на введение электронного механизма, возможность получения бумажного направления в ТЦК остается. Также без изменений остаются повестки на прохождение ВВК — они по-прежнему выдаются исключительно в бумажной форме, поскольку электронный формат повесток законодательством не предусмотрен.
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