Электронное направление на ВВК: в Минобороны ответили на популярные вопросы — Finance.ua

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Электронное направление на ВВК: в Минобороны ответили на популярные вопросы

Казна и Политика
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Электронное направление на ВВК: в Минобороны ответили на популярные вопросы
Электронное направление на ВВК: в Минобороны ответили на популярные вопросы
В приложении Резерв+ появилась возможность подать запрос и получить электронное направление на прохождение ВВК.
Пресс-служба Министерства обороны объяснила, как проходит процедура.

Что изменилось для военнообязанного

Ранее военнообязанный мог получить направление на ВВК только в бумажной форме. Для этого ему следовало посетить свой ТЦК и СП. Теперь человек, желающий пройти осмотр на пригодность к военной службе, может получить направление на ВВК онлайн. Для этого достаточно авторизоваться в приложении Резерв+ и подать запрос в несколько кликов.
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Подав запрос в Резерв+, в течение суток человек получает уведомление, в котором содержатся все необходимые детали: номер и дата регистрации направления, адрес здравоохранения для прохождения ВВК, руководитель которого ТЦК подписал направление.
Этого сообщения достаточно, чтобы спланировать осмотр.

Кто может получить электронное направление на ВВК

Воспользоваться услугой в Резерв+ сейчас могут военнообязанные, которые сами хотят пройти осмотр на пригодность к военной службе, то есть еще не получили повестку на прохождение ВВК.
Те, кто получил повестку на ВВК, сейчас нужно прийти в ТЦК. Вскоре Минобороны также планирует добавить возможность электронного направления, если человек уже получил бумажную повестку на прохождение ВВК.
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Идти в ТЦК после ВВК, чтобы обновить военно-учетный документ, не нужно. Военно-врачебная комиссия сама отправит данные в ТЦК. Работник ТЦК внесет информацию в реестр Оберег — и пользователь получит в Резерв+ обновленный военно-учетный документ.

Что будет, если сгенерировать электронное направление и не прийти на ВВК

Если военнообязанный сам изъявил желание пройти осмотр на пригодность и не явился, уведомление в Резерв+ остается актуальным в течение 30 дней. После этого запрос нужно подать повторно — и в приложение поступит уведомление с той же или обновленной информацией.

Будут ли повестки на прохождение ВВК тоже электронными

Повестки останутся бумажными. Они по-прежнему будут приходить по физической почте. В Резерв+ ТЦК не может инициировать запросы на прохождение ВВК самостоятельно, как и любые другие повестки. Такого понятия как электронная повестка не существует в законодательстве. Услуга электронного направления на ВВК — добровольная. Инициировать ее может только пользователь Резерв+.
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Как часто нужно проходить ВВК

Постановление ВВК о пригодности военнообязанного к военной службе действительно в течение года со дня окончания медицинского осмотра. Поэтому военнообязанным нужно обновлять медицинскую информацию каждый год.

Нужно ли проходить ВВК, если есть бронирование

Если у человека есть бронирование или отсрочка, его не должны направлять на ВВК.
Исключение составляют люди со статусом «ограниченно пригоден» — все они должны пройти повторный осмотр ВВК в установленные законодательством сроки. Поэтому человек со статусом «ограниченно пригоден» может получить повестку на прохождение ВВК — и в таком случае должен явиться в ТЦК, даже если у него есть бронирование или отсрочка.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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