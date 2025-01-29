Как проходит ВВК для ограниченно пригодных — объяснение Винницкого ТЦК Сегодня 20:43 — Казна и Политика

Как проходит ВВК для ограниченно пригодных — объяснение Винницкого ТЦК

Винницкий областной ТЦК и СП напомнил , что все военнообязанные, которые до 4 мая 2024 были признаны ограниченно пригодными к военной службе, до 4 февраля 2025 года включительно должны пройти повторный медосмотр.

Этого требует Закон Украины от 21.03.2024 № 3621-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту».

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«Требование Закона — не прихоть: хочу иду, а хочу — нет. Невыполнение нормы о своевременном прохождении ВВК — это нарушение правил военного учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации», — отметили в ТЦК.

Как будет проходить медицинское освидетельствование

В ВВК следует взять выписку с диагнозом, по которому военнообязанного признали «ограниченно пригодным к военной службе» или «непригодным к военной службе в мирное время, ограниченно пригодным в военное время». Лучше, если выписка будет сделана не так давно.

Если медицинские заключения сделаны давно (при прохождении ВВК в предыдущий раз или раньше) — лицо скорее всего отправят на обследование с электронным направлением, а повестку на прохождение ВВК продлят через несколько дней.

Когда военнообязанный получит заключение врача — может снова идти к врачу ВВК, который направлял на дополнительное обследование. Именно он зафиксирует диагноз, по которому глава ВВК определит степень пригодности к военной службе.

На что заменят статус ограниченно пригодного

В законодательстве о воинской обязанности и военной службе больше нет определения «ограниченно пригодный». В настоящее время большинство лиц с серьезными болезнями получают статус «пригодный к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях (заведениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны».

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По словам Винницкого ТЦК и СП, пригодность будут определять не просто по наличию болезни, а по степени поражения определенных органов и насколько это мешает работе организма.

Что будет, если не пройти повторно ВВК

Если лицо со статусом «Ограниченно пригодный» не пройдет повторный осмотр до 5 февраля, электронный военно-учетный документ в приложении «Резерв+» останется без изменений. Однако если ТЦК пришлет повестку на прохождение ВВК и военнообязанный не выполнит условия этой повестки — в «Резерв+» отразится статус «в розыске».

В ТЦК подчеркнули, что повестку на прохождение ВВК могут вручить лично или отправить по почте по адресу проживания или по адресу регистрации. Военные советуют следить за своими почтовыми сообщениями, так как довольно часто мужчины слишком поздно узнают, что им была послана повестка по почте.

Если повестку не направили, граждане должны самостоятельно обратиться в ТЦК для этого.

За нарушение правил военного учета, в том числе за игнорирование повторного осмотра, предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 гривен согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях.

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