Зеленский ввел в действие решение СНБО о пересмотре условий бронирования медиков и цифровизации ВВК — Finance.ua

Зеленский ввел в действие решение СНБО о пересмотре условий бронирования медиков и цифровизации ВВК Сегодня 16:45 — Казна и Политика

Зеленский ввел в действие решение СНБО о пересмотре условий бронирования медиков и цифровизации ВВК

Президент Владимир Зеленский ввел решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о противодействии угрозам национальной безопасности в сфере здравоохранения в особый период.

Соответствующий указ № 817/2024 обнародован на сайте главы государства.

Согласно решению СНБО, Кабинету министров поручено в течение месяца принять решение о дополнительном нормативно-правовом урегулировании установления на период действия военного положения запрета назначать лиц с медицинским образованием на должности военной службы, непосредственно не связанных с медицинской практикой (службой), кроме случаев, когда это назначение происходит по собственному желанию такого лица.

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Также за месяц правительство должно проработать вопрос о целесообразности пересмотра условий и механизма бронирования во время действия военного положения военнообязанных медработников, специалистов по реабилитации и других сотрудников сферы здравоохранения, работающих по основному месту работы в учреждениях здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, имеющих статус неприбыльных и предоставляющих медицинские услуги по программе государственных гарантий медобслуживания населения.

Речь идет, в частности, о таких вопросах:

снятие ограничений относительно количества (в процентах) военнообязанных работников учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, учреждений общественного здоровья, учреждений, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизе, центров крови, для которых работа в соответствующих учреждениях является основным местом работы, независимо от военно-учетной специальности;

установление обязанности для областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций согласовывать с соответствующими центральными органами исполнительной власти критерии, по которым в особый период определяют предприятия, учреждения и организации, критически важные для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период и для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины, других военных формирований в особый период;

Кабмину поручено также принять исчерпывающие меры для выполнения решения СНБО от 30 августа прошлого года «О военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины» в части обеспечения цифровизации процессов системы осуществления медицинских осмотров допризывников, призывников и военнообязанных военно-врачебными комиссиями в ВСУ, прежде всего внештатными военно-врачебными комиссиями, которые постоянно действуют при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

В течение месяца правительство должно проработать и вопрос о целесообразности дополнительного нормативно-правового урегулирования организации и оказания реабилитационной помощи военнослужащим Сил обороны в военно-медицинских учреждениях военных формирований.

Кроме того, Кабмину необходимо будет:

принять исчерпывающие меры с целью регистрации в месячный срок в Реестре субъектов хозяйствования в сфере здравоохранения центральной базы данных электронной системы здравоохранения всех учреждений здравоохранения ведомственного подчинения и обеспечения их работы с электронной системой здравоохранения;

активизировать внедрение медицинской информационной системы в военно-медицинских учреждениях военных и воинских частях;

обеспечить обязательный электронный учет раненых/травмированных/больных военнослужащих Сил обороны и электронное ведение медицинской документации в военно-медицинских учреждениях военных формирований;

принять меры по введению электронных направлений военнослужащих Сил обороны в гражданские медицинские учреждения для получения ими медицинской и/или реабилитационной помощи;

проработать в течение месяца вопрос о введении и реализации дополнительных мер кибергигиены в процессе функционирования электронной системы здравоохранения и ее компонентов с целью обеспечения защиты соответствующей информации, в частности персональных данных пациентов, от несанкционированного доступа, уничтожения, модификации;

в течение трех месяцев урегулировать на нормативно-правовом уровне вопрос о введении электронного информирования воинских частей в режиме реального времени о сроке пребывания и учреждении, в котором военные проходят лечение, через механизм электронных листков нетрудоспособности;

в течение трех месяцев принять дополнительные меры для комплексного решения вопросов организации заготовки, тестирования, переработки, хранения, распределения, транспортировки и реализации донорской крови и компонентов крови, функционирования системы крови.

Министерству здравоохранения с участием Национальной академии медицинских наук Украины, согласно решению СНБО, дается три месяца на то, чтобы принять меры по усовершенствованию механизмов распределения расходов государственного бюджета на проведение научными учреждениями приоритетных научных исследований, связанных с потребностями развития здравоохранения в особый период, концентрации финансовых ресурсов на проведении тех научных исследований, результаты которых будут иметь быстрое практическое внедрение с целью обеспечения рационального и эффективного расходования средств госбюджета.

Министерству образования и науки поручено в течение месяца обеспечить внесение изменений в образовательные программы подготовки получателей профессионального высшего образования по специальностям отрасли знаний 22 «Здравоохранение» в части увеличения количества часов на изучение вопросов военно-медицинской подготовки и медицины чрезвычайных ситуаций.

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Министерство внутренних дел, Администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации и Служба безопасности Украины, согласно решению СНБО, должны принимать превентивно меры, направленные на предотвращение совершения и разоблачение правонарушений в сфере служебной деятельности, связанной с функционированием электронной системы здравоохранения.

Контроль за исполнением решения СНБО возложен на его секретаря.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Укрінформ По материалам:

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