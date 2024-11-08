Стало известно, в какой срок ограниченно пригодные украинцы должны повторно пройти ВВК — Finance.ua

Стало известно, в какой срок ограниченно пригодные украинцы должны повторно пройти ВВК Сегодня 09:15 — Личные финансы

Стало известно, в какой срок ограниченно пригодные украинцы должны повторно пройти ВВК

До 5 февраля 2025 года военнообязанные, ранее имевшие статус «ограниченно пригодный», должны пройти повторную медицинскую проверку.

Об этом рассказал начальник отделения военного учета Ровенского территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Бодин в комментарии Общественному.

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«4 мая вступил в силу закон № 3621, которым фактически статус „ограниченно годен“ был отменен. Этим же законом был предусмотрен срок 9 месяцев, для того чтобы военнообязанные, имеющие статус „ограниченно пригодный“, прошли повторное медицинское освидетельствование военно-врачебных комиссий и получили один из актуальных статусов», — рассказал он.

Бодин напомнил, что статус «пригоден к военной службе» означает возможность назначения военнообязанного на любую должность в Вооруженных Силах Украины. Также «пригоден к службе в воинских частях обеспечения, ТЦП и СП, высших военных учебных заведениях образования».

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Кроме того, существуют категории «временно непригодные», нуждающиеся в лечении или отпуске, «непригодные» с пересмотром через 6−12 месяцев и «непригодные» с исключением из военного учета.

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