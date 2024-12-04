Реформирование ВВК: когда начнется и каких новшеств ожидать — Finance.ua

Реформирование ВВК: когда начнется и каких новшеств ожидать Сегодня 19:30 — Казна и Политика

Военно-врачебные комиссии будут реформированы в течение шести месяцев в два этапа.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью «Суспільному».

По словам министра, первый этап предусматривает возможность отправки в территориальный центр комплектования электронного документа о состоянии здоровья.

«Чтобы мы электронный документ, свидетельствующий о состоянии здоровья пришедшего на ВВК пациента, могли отправить в электронном виде в ТЦК, и они могли его принять. Это первый этап реформы», — говорит он.

Как отметил Ляшко, во время второго этапа реформ для прохождения медосмотра люди, которые хотят служить, смогут сами выбрать больницу. Он рассказал, что можно будет обратиться к своему семейному врачу, который посмотрит историю болезней и в случае отсутствия критических нарушений может подтвердить пригодность и передать данные ТЦК.

Глава Минздрава отметил, что скорость проведения реформ зависит от Министерства обороны, поскольку в системе здравоохранения цифровизация прошла гораздо раньше, и технически профильное министерство готово передавать ТЦК необходимые данные. В свою очередь оборонное ведомство берет на эти мероприятия полгода.

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