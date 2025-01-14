В какой срок «ограниченно пригодные» украинцы должны пройти ВВК, чтобы не получить штраф — Finance.ua

В какой срок «ограниченно пригодные» украинцы должны пройти ВВК, чтобы не получить штраф Сегодня 19:33 — Личные финансы

В какой срок «ограниченно пригодные» украинцы должны пройти ВВК, чтобы не получить штраф

Граждане Украины со статусом «ограниченно пригодный» должны повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК) до 5 февраля. Тем, кто этого не сделает, на следующий день грозят штрафы.

Об этом пресс-секретарь Черкасского областного ТЦК Алина Кривошея сообщила в комментарии изданию « Про все », передает RegioNews

Она отметила, что уже 6 февраля нарушителей начнут штрафовать.

«То есть на следующий день после определенного крайнего срока мы уже можем привлечь человека к ответственности за нарушение воинского учета. Это общая статья и штраф одинаков для всех: от 17 до 25,5 тысяч гривен. В то же время, при рассмотрении постановления начальником ТЦК, если будет уважительная причина, то штраф могут и не наложить.

Она добавила, что повторно пройти ВВК должны и военные, чтобы определить свою пригодность к дальнейшей службе.

В ТЦК подчеркивают, что перекомиссоваться в ВВК следует самостоятельно во избежание получения штрафа. Также комиссию должны пройти и пригодные граждане, которые обследовались более года назад.

Напомним, до 4 февраля 2025 года все мужчины в возрасте 18−60 лет, имевшие статус «ограниченно пригодный», должны пройти повторную военно-врачебную комиссию.

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