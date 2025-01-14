В какой срок «ограниченно пригодные» украинцы должны пройти ВВК, чтобы не получить штраф — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В какой срок «ограниченно пригодные» украинцы должны пройти ВВК, чтобы не получить штраф

Личные финансы
15
В какой срок «ограниченно пригодные» украинцы должны пройти ВВК, чтобы не получить штраф
Граждане Украины со статусом «ограниченно пригодный» должны повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК) до 5 февраля. Тем, кто этого не сделает, на следующий день грозят штрафы.
Об этом пресс-секретарь Черкасского областного ТЦК Алина Кривошея сообщила в комментарии изданию «Про все», передает RegioNews.
Она отметила, что уже 6 февраля нарушителей начнут штрафовать.
«То есть на следующий день после определенного крайнего срока мы уже можем привлечь человека к ответственности за нарушение воинского учета. Это общая статья и штраф одинаков для всех: от 17 до 25,5 тысяч гривен. В то же время, при рассмотрении постановления начальником ТЦК, если будет уважительная причина, то штраф могут и не наложить.
Она добавила, что повторно пройти ВВК должны и военные, чтобы определить свою пригодность к дальнейшей службе.
В ТЦК подчеркивают, что перекомиссоваться в ВВК следует самостоятельно во избежание получения штрафа. Также комиссию должны пройти и пригодные граждане, которые обследовались более года назад.
Напомним, до 4 февраля 2025 года все мужчины в возрасте 18−60 лет, имевшие статус «ограниченно пригодный», должны пройти повторную военно-врачебную комиссию.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.