Кабмин поддержал электронные направления на ВВК в «Резерв+» — Finance.ua

Кабмин поддержал электронные направления на ВВК в «Резерв+» Сегодня 15:16

Кабмин поддержал электронные направления на ВВК в «Резерв+»

Кабинет министров одобрил постановление, которое разрешает военнообязанным получать электронные направления на прохождение военно-врачебных комиссий (ВВК).

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Чтобы пройти осмотр для определения пригодности к военной службе, больше не обязательно будет идти в ТЦК и СП за бумажным направлением. Военнообязанный сможет по собственному желанию подать запрос на электронное направление в Резерв+, получить уведомление с нужной информацией в своем смартфоне и прибыть сразу в указанное заведение здравоохранения.

«Военнообязанные и резервисты смогут самостоятельно подавать запрос и получать электронные направления на военно-врачебную комиссию (ВВК) в мобильном приложении Резерв+», — говорится в сообщении.

Кто сможет сгенерировать е-направление в Резерв+

В первую очередь, электронное направление в Резерв+ смогут сгенерировать военнообязанные, которые сами желают пройти осмотр для определения пригодности.

Впоследствии эта функция станет доступной и тем, кто получил бумажную повестку на прохождение ВВК.

Бета-тестирование услуги

Министерство обороны уже собрало заявки на бета-тестирование направлений на ВВК в Резерв+ и сегодня начинает проверку работы нового сервиса вместе с тестировщиками.

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«Мы проводим бета-тестирование, чтобы устранить все возможные ошибки. Наша цель — упростить прохождение военно-врачебной комиссии. Это совершенно новая философия взаимодействия государства с гражданами. Философия, уважающая время, усилия и достоинства каждого. Электронное направление на ВВК — первый шаг в масштабной реформе, которая построит новый, прозрачный и удобный подход для военнообязанных», — отметила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Планы Минобороны

Следующим шагом в реформе ВВК станет интеграция информационных систем Минобороны и Министерства здравоохранения Украины.

Уже с осени 2025 года военнообязанный сможет самостоятельно выбрать в Резерв+ медицинское учреждение, имеющее контракт с НСЗУ, для прохождения осмотра на пригодность.

Напомним, ранее Министерство по делам ветеранов Украины совместно с Министерством цифровой трансформации Украины приступили к бета-тестированию электронной услуги по получению через портал «Дія» статусов:

лица с инвалидностью в результате войны;

статуса члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины.

В приложении Резерв+ запустился новый сервис — повторное уточнение данных. Он уже доступен в свежем обновлении на Play Market и App Store.

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