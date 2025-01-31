Ограниченно пригодным продлят срок повторного прохождения ВВК — Finance.ua

Ограниченно пригодным продлят срок повторного прохождения ВВК Сегодня 10:15 — Личные финансы

Ограниченно пригодным продлят срок повторного прохождения ВВК, freepik

Ограниченно пригодным будет продлен срок повторного прохождения ВВК до 5 июня. Поэтому ТЦК не будут применять штрафы к тем, кто не успеет пройти медкомиссию до 5 февраля и не будут объявлять их в розыск.

Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук.

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«Провели рабочее совещание по вопросам прохождения ВВК ограниченно пригодными лицами. Участвовали представители Минобороны, ВСУ, Минздрава, Командования Медицинских сил, а также глава профильного парламентского комитета Александр Завитневич. Проговорили необходимость безотлагательного принятия законодательных изменений», — говорится в сообщении.

О каких изменениях идет речь:

1). Повторное прохождение ВВК не будет обязательным для лиц до 25 лет и для тех, кто должным образом признан лицом с инвалидностью.

2). Дедлайн переносится с 5 февраля на 5 июня. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Раде под номером 12 457.

Также на совещании обсудили вопросы надлежащей организации процессов, чтобы после установления новых сроков люди смогли вовремя пройти ВВК.

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«Договорились, что до принятия вышеуказанного закона ТЦК не будут применять штрафы к тем, кто не успеет пройти ВВК до 5 февраля, и не будут объявлять их в розыск. Соответствующая директива будет направлена ​​по принадлежности», — отметила Верещук.

Напомним, что статус «ограниченно пригодный» к военной службе в Украине был отменен в мае 2024 года. В течение 9 месяцев с момента вступления закона в силу военнообязанные с этим статусом должны были повторно пройти ВВК. Последний день — 4 февраля.

Те, кто повторно не пройдет военно-врачебную комиссию, могли получить штраф в размере от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Ранее заместитель руководителя ОП Ирина Верещук заявила, что более миллиона человек, вероятно, не успеют пройти ВВК как ограниченно пригодные. Поэтому срок на прохождение комиссии хотят увеличить минимум на 3 месяца.

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