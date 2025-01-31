С сегодняшнего дня можно получить электронное направление на ВВК — Finance.ua

С сегодняшнего дня можно получить электронное направление на ВВК
Сегодня стартовал первый этап реформы Военно-врачебной комиссии, и с 31 января можно получить электронное направление на ВВК. Второй этап реформы начнется в конце февраля, и к нему более активно будет привлечено Министерство здравоохранения.
Об этом в телеэфире сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.
«Реформа состоит из нескольких этапов. В рамках первого этапа мы — Министерство обороны — делаем абсолютно всю работу. Она состоит из двух моментов: сделать электронное направление на Военно-врачебную комиссию и сделать постановление о пригодности или непригодности цифровым», — рассказала Черногоренко.
Она отметила, что этот этап должен был быть реализован до 28 февраля 2025 года, однако Министерству обороны удалось выполнить задачу раньше.
«Мы ускорились максимально, работали 24 на 7, и сегодня мы запускаем электронное направление на Военно-врачебную комиссию», — сказала Черногоренко.
Замминистра подчеркнула, что на данный момент по направлению не нужно идти в ТЦК и СП, а достаточно воспользоваться цифровым инструментом в Резерв+.
«Это можно сделать уже через цифровой инструмент: зайти в Резерв+, обновить версию для того, чтобы функционал подтянулся, и дальше сгенерировать себе направление на Военно-врачебную комиссию, которое будет иметь QR-код, сформированное в виде электронного документа. Никуда при этом не идти, ни стоять в очередях, ни тратить свое время не надо, а идти сразу на ВВК, проходить ее и дальше выполнять свои обязательства по закону», — пояснила Черногоренко.
Кроме того, по ее словам, с конца февраля начнется второй этап реформы ВВК, который позволит получать в электронном виде справку о пригодности или непригодности к военной службе.
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«С 28 февраля мы будем иметь следующий электронный формат взаимодействия государства и военнообязанного — это постановление о пригодности. Оно будет только цифровым, онаобудет вноситься через интерфейс, разработанный Министерством обороны. Таким образом, человеку не нужно будет вторично идти в ТЦК с постановлением о пригодности или непригодности. Мы передадим эти данные сразу через информационный обмен в „Оберег“, и человеку в Резерв+ подтянутся статус свежей ВВК, которую он только что прошел, и статус „пригодный-непригодный“. Соответственно, два визита в ТЦК полностью нивелируем, скажем так, и человеку больше не нужно это делать», — рассказала замминистра, добавив, что при этом у человека остается право и возможность решить эти вопросы в офлайн-режиме.
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