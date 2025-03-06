Заключения ВВК будут оформлять онлайн: как это будет работать — Finance.ua

Заключения ВВК будут оформлять онлайн: как это будет работать Сегодня 10:15

Заключения ВВК будут оформлять онлайн: как это будет работать

Министерство обороны Украины запустило электронный кабинет для военно-врачебной комиссии в медицинской информационной системе ВСУ. Это позволит осуществлять оформление заключений ВВК онлайн.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

Электронное оформление постановлений началось с 1 марта, а с 1 апреля этот процесс станет обязательным для всех постановлений ВВК.

Как будет работать новая система:

направление на ВВК из реестра «Оберег» будет автоматически поступать в электронный кабинет ВВК;

заключения после осмотров военнообязанных будут автоматически передаваться в систему «Оберег» и будут быстрее появляться в приложении «Резерв+»;

постановления относительно военнослужащих хранятся в медицинской информационной системе ВСУ.

«Наша цель — обеспечить прозрачную, быструю и удобную систему ВВК для тех, кто защищает Украину», — подчеркнул Умеров.

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Напомним, ранее заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко заявляла , что электронные направления на ВВК в Резерв+ теперь содержат дату прибытия на медосмотр, что позволит пройти комиссию без лишних визитов в ТЦК.

«Электронные направления на ВВК в Резерв+ теперь содержат дату прибытия на медосмотр. Это касается именно новых направлений, сгенерированных в последней версии приложения», — отмечала она.

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