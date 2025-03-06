Заключения ВВК будут оформлять онлайн: как это будет работать — Finance.ua

Заключения ВВК будут оформлять онлайн: как это будет работать
Министерство обороны Украины запустило электронный кабинет для военно-врачебной комиссии в медицинской информационной системе ВСУ. Это позволит осуществлять оформление заключений ВВК онлайн.
Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.
Электронное оформление постановлений началось с 1 марта, а с 1 апреля этот процесс станет обязательным для всех постановлений ВВК.
Как будет работать новая система:
- направление на ВВК из реестра «Оберег» будет автоматически поступать в электронный кабинет ВВК;
- заключения после осмотров военнообязанных будут автоматически передаваться в систему «Оберег» и будут быстрее появляться в приложении «Резерв+»;
- постановления относительно военнослужащих хранятся в медицинской информационной системе ВСУ.
«Наша цель — обеспечить прозрачную, быструю и удобную систему ВВК для тех, кто защищает Украину», — подчеркнул Умеров.
Напомним, ранее заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко заявляла, что электронные направления на ВВК в Резерв+ теперь содержат дату прибытия на медосмотр, что позволит пройти комиссию без лишних визитов в ТЦК.
«Электронные направления на ВВК в Резерв+ теперь содержат дату прибытия на медосмотр. Это касается именно новых направлений, сгенерированных в последней версии приложения», — отмечала она.
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