В электронных направлениях на ВВК в Резерв+ теперь указывается дата прибытия на медосмотр — Finance.ua

В электронных направлениях на ВВК в Резерв+ теперь указывается дата прибытия на медосмотр Сегодня 15:15

В электронных направлениях на ВВК в Резерв+ теперь указывается дата прибытия на медосмотр

Электронные направления на ВВК в Резерв+ теперь содержат дату прибытия на медосмотр, что позволит пройти комиссию без лишних визитов в ТЦК.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко в Facebook.

«Электронные направления на ВВК в Резерв+ теперь содержат дату прибытия на медосмотр. Это касается именно новых направлений, сгенерированных в последней версии приложения», — написала она.

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По ее словам, обновление позволит пройти комиссию «без лишних визитов в ТЦК, бумаги и длинных очередей. То есть вы можете сразу отправиться в определенное медучреждение, в четкую дату, и пройти осмотр в конкретные сроки».

Кроме того, как добавила заместитель министра, электронные направления теперь доступны всем военнообязанным. И тем, кто сам хочет пройти комиссию, и тем, кто уже получил бумажную повестку на ВВК. Достаточно оформить запрос в Резерв+.

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Напомним, в приложении «Резерв+» запустился новый сервис — повторное уточнение данных. Он уже доступен в свежем обновлении на Play Market и App Store. Благодаря повторному уточнению данных пользователи смогут менять персональные данные о себе в реестре Оберег. А именно:

номер телефона;

электронную почту;

адрес проживания.

В Украине продлили срок прохождения военно-врачебной комиссии для ограниченно пригодных граждан. Согласно документу, новый срок установлен до 5 июня.

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