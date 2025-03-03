В электронных направлениях на ВВК в Резерв+ теперь указывается дата прибытия на медосмотр — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В электронных направлениях на ВВК в Резерв+ теперь указывается дата прибытия на медосмотр

29
В электронных направлениях на ВВК в Резерв+ теперь указывается дата прибытия на медосмотр
В электронных направлениях на ВВК в Резерв+ теперь указывается дата прибытия на медосмотр
Электронные направления на ВВК в Резерв+ теперь содержат дату прибытия на медосмотр, что позволит пройти комиссию без лишних визитов в ТЦК.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко в Facebook.
«Электронные направления на ВВК в Резерв+ теперь содержат дату прибытия на медосмотр. Это касается именно новых направлений, сгенерированных в последней версии приложения», — написала она.
Читайте также
По ее словам, обновление позволит пройти комиссию «без лишних визитов в ТЦК, бумаги и длинных очередей. То есть вы можете сразу отправиться в определенное медучреждение, в четкую дату, и пройти осмотр в конкретные сроки».
Кроме того, как добавила заместитель министра, электронные направления теперь доступны всем военнообязанным. И тем, кто сам хочет пройти комиссию, и тем, кто уже получил бумажную повестку на ВВК. Достаточно оформить запрос в Резерв+.
Читайте также
Напомним, в приложении «Резерв+» запустился новый сервис — повторное уточнение данных. Он уже доступен в свежем обновлении на Play Market и App Store. Благодаря повторному уточнению данных пользователи смогут менять персональные данные о себе в реестре Оберег. А именно:
  • номер телефона;
  • электронную почту;
  • адрес проживания.
В Украине продлили срок прохождения военно-врачебной комиссии для ограниченно пригодных граждан. Согласно документу, новый срок установлен до 5 июня.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.