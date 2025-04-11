Какие минимальные зарплаты в странах Евросоюза (данные за 2025 год) — Finance.ua

Какие минимальные зарплаты в странах Евросоюза (данные за 2025 год) Сегодня 17:00 — Личные финансы

Какие минимальные зарплаты в странах Евросоюза (данные за 2025 год)

По состоянию на 1 января 2025 г. 22 из 27 стран ЕС имеют национальную минимальную заработную плату, за исключением Дании, Италии, Австрии, Финляндии и Швеции. Об этом говорится в свежих данных Евростата

Где ниже 1000 евро в месяц

В январе 2025 года 10 стран ЕС имели минимальную зарплату ниже 1000 евро в месяц:

Болгария (551 евро),

Венгрия (707 евро),

Латвия (740 евро),

Румыния (814 евро),

Словакия (816 евро),

Чехия (826 евро),

Эстония (886 евро),

Мальта (961 евро),

Греция (968 евро)

Хорватия (970 евро).

Где от 1000 евро до 1500 евро

У 6 других минимальная зарплата колебалась от 1000 евро до 1500 евро в месяц:

Кипр (1000 евро),

Португалия (1015 евро),

Литва (1038 евро),

Польша (1091 евро),

Словения (1278 евро),

Испания (1381 евро).

Где превышает 1500 евро в месяц

В остальных 6 минимальная зарплата превышала 1 500 евро в месяц:

Франция (1 802 евро),

Бельгия (2070 евро),

Германия (2 161 евро),

Нидерланды (2 193 евро),

Ирландия (2 282 евро)

Люксембург (2638 евро).

Уменьшение разрывов в минимальной заработной плате после устранения разницы в уровнях цен

Если выразить стандарт покупательной способности (ПКС), минимальная заработная плата в странах ЕС с более низкими ценами становится выше по сравнению со странами с более высокими ценами.

Минимальная заработная плата превышает 60% среднего месячного заработка во Франции, Португалии и Словении.

Если измерить в относительном выражении как долю от среднего заработка, в 2022 году минимальная заработная плата составила более 60% среднего валового месячного заработка в 3 странах ЕС: Франции, Португалии и Словении (66% во всех странах).

В нижней части распределения минимальная заработная плата составила менее половины среднего заработка в 4 странах: Бельгии (49%), Мальте (46%), Эстонии и Латвии (43% в обеих странах).

Справка Finance.ua:

Раньше мы писали о самых высоких средних зарплатах в Европе, то здесь ситуация в топ-10 стран следующая:

Швейцария — 8 148 евро; Норвегия — 7 094 евро; Дания — 6 068 евро; Люксембург — 5 462 евро; Бельгия — 4 511 евро; Швеция — 4 338 евро; Финляндия — 4 031 евро; Нидерланды — 3 975 евро; Франция — 3 929 евро; Германия — 3 812 евро.

Самые низкие средние зарплаты в странах Европы следующие:

Албания — 422 евро; Болгария — 637 евро; Сербия — 723 евро; Румыния — 742 евро; Черногория — 844 евро; Босния и Герцеговина — 861 евро; Литва — 880 евро; Латвия — 1 053 евро; Венгрия — 1 066 евро; Польша — 1 114 евро.

В таких странах как Португалия, Италия, Австрия, Великобритания, Испания и Исландия, средняя зарплата составляет от 2 тыс. до 3,5 тыс. евро в месяц.

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