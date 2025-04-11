Какие минимальные зарплаты в странах Евросоюза (данные за 2025 год) — Finance.ua
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Какие минимальные зарплаты в странах Евросоюза (данные за 2025 год)

Личные финансы
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Какие минимальные зарплаты в странах Евросоюза (данные за 2025 год)
Какие минимальные зарплаты в странах Евросоюза (данные за 2025 год)
По состоянию на 1 января 2025 г. 22 из 27 стран ЕС имеют национальную минимальную заработную плату, за исключением Дании, Италии, Австрии, Финляндии и Швеции. Об этом говорится в свежих данных Евростата.

Где ниже 1000 евро в месяц

В январе 2025 года 10 стран ЕС имели минимальную зарплату ниже 1000 евро в месяц:
  • Болгария (551 евро),
  • Венгрия (707 евро),
  • Латвия (740 евро),
  • Румыния (814 евро),
  • Словакия (816 евро),
  • Чехия (826 евро),
  • Эстония (886 евро),
  • Мальта (961 евро),
  • Греция (968 евро)
  • Хорватия (970 евро).
Какие минимальные зарплаты в странах Евросоюза (данные за 2025 год)

Какие в Европе средние зарплаты (сравнение с Украиной)

Где от 1000 евро до 1500 евро

У 6 других минимальная зарплата колебалась от 1000 евро до 1500 евро в месяц:
  • Кипр (1000 евро),
  • Португалия (1015 евро),
  • Литва (1038 евро),
  • Польша (1091 евро),
  • Словения (1278 евро),
  • Испания (1381 евро).

Где превышает 1500 евро в месяц

В остальных 6 минимальная зарплата превышала 1 500 евро в месяц:
  • Франция (1 802 евро),
  • Бельгия (2070 евро),
  • Германия (2 161 евро),
  • Нидерланды (2 193 евро),
  • Ирландия (2 282 евро)
  • Люксембург (2638 евро).
Уменьшение разрывов в минимальной заработной плате после устранения разницы в уровнях цен
Если выразить стандарт покупательной способности (ПКС), минимальная заработная плата в странах ЕС с более низкими ценами становится выше по сравнению со странами с более высокими ценами.
Минимальная заработная плата превышает 60% среднего месячного заработка во Франции, Португалии и Словении.
Если измерить в относительном выражении как долю от среднего заработка, в 2022 году минимальная заработная плата составила более 60% среднего валового месячного заработка в 3 странах ЕС: Франции, Португалии и Словении (66% во всех странах).
Какие минимальные зарплаты в странах Евросоюза (данные за 2025 год)
В нижней части распределения минимальная заработная плата составила менее половины среднего заработка в 4 странах: Бельгии (49%), Мальте (46%), Эстонии и Латвии (43% в обеих странах).

Справка Finance.ua:

Раньше мы писали о самых высоких средних зарплатах в Европе, то здесь ситуация в топ-10 стран следующая:
  1. Швейцария — 8 148 евро;
  2. Норвегия — 7 094 евро;
  3. Дания — 6 068 евро;
  4. Люксембург — 5 462 евро;
  5. Бельгия — 4 511 евро;
  6. Швеция — 4 338 евро;
  7. Финляндия — 4 031 евро;
  8. Нидерланды — 3 975 евро;
  9. Франция — 3 929 евро;
  10. Германия — 3 812 евро.
Самые низкие средние зарплаты в странах Европы следующие:
  1. Албания — 422 евро;
  2. Болгария — 637 евро;
  3. Сербия — 723 евро;
  4. Румыния — 742 евро;
  5. Черногория — 844 евро;
  6. Босния и Герцеговина — 861 евро;
  7. Литва — 880 евро;
  8. Латвия — 1 053 евро;
  9. Венгрия — 1 066 евро;
  10. Польша — 1 114 евро.
В таких странах как Португалия, Италия, Австрия, Великобритания, Испания и Исландия, средняя зарплата составляет от 2 тыс. до 3,5 тыс. евро в месяц.

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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