Какие минимальные зарплаты в странах Евросоюза (данные за 2025 год) — Finance.ua

Какие минимальные зарплаты в странах Евросоюза (данные за 2025 год)
По состоянию на 1 января 2025 г. 22 из 27 стран ЕС имеют национальную минимальную заработную плату, за исключением Дании, Италии, Австрии, Финляндии и Швеции. Об этом говорится в свежих данных Евростата.
Где ниже 1000 евро в месяц
В январе 2025 года 10 стран ЕС имели минимальную зарплату ниже 1000 евро в месяц:
- Болгария (551 евро),
- Венгрия (707 евро),
- Латвия (740 евро),
- Румыния (814 евро),
- Словакия (816 евро),
- Чехия (826 евро),
- Эстония (886 евро),
- Мальта (961 евро),
- Греция (968 евро)
- Хорватия (970 евро).
Какие в Европе средние зарплаты (сравнение с Украиной)
Где от 1000 евро до 1500 евро
У 6 других минимальная зарплата колебалась от 1000 евро до 1500 евро в месяц:
- Кипр (1000 евро),
- Португалия (1015 евро),
- Литва (1038 евро),
- Польша (1091 евро),
- Словения (1278 евро),
- Испания (1381 евро).
Где превышает 1500 евро в месяц
В остальных 6 минимальная зарплата превышала 1 500 евро в месяц:
- Франция (1 802 евро),
- Бельгия (2070 евро),
- Германия (2 161 евро),
- Нидерланды (2 193 евро),
- Ирландия (2 282 евро)
- Люксембург (2638 евро).
Уменьшение разрывов в минимальной заработной плате после устранения разницы в уровнях цен
Если выразить стандарт покупательной способности (ПКС), минимальная заработная плата в странах ЕС с более низкими ценами становится выше по сравнению со странами с более высокими ценами.
Минимальная заработная плата превышает 60% среднего месячного заработка во Франции, Португалии и Словении.
Если измерить в относительном выражении как долю от среднего заработка, в 2022 году минимальная заработная плата составила более 60% среднего валового месячного заработка в 3 странах ЕС: Франции, Португалии и Словении (66% во всех странах).
В нижней части распределения минимальная заработная плата составила менее половины среднего заработка в 4 странах: Бельгии (49%), Мальте (46%), Эстонии и Латвии (43% в обеих странах).
Справка Finance.ua:
Раньше мы писали о самых высоких средних зарплатах в Европе, то здесь ситуация в топ-10 стран следующая:
- Швейцария — 8 148 евро;
- Норвегия — 7 094 евро;
- Дания — 6 068 евро;
- Люксембург — 5 462 евро;
- Бельгия — 4 511 евро;
- Швеция — 4 338 евро;
- Финляндия — 4 031 евро;
- Нидерланды — 3 975 евро;
- Франция — 3 929 евро;
- Германия — 3 812 евро.
Самые низкие средние зарплаты в странах Европы следующие:
- Албания — 422 евро;
- Болгария — 637 евро;
- Сербия — 723 евро;
- Румыния — 742 евро;
- Черногория — 844 евро;
- Босния и Герцеговина — 861 евро;
- Литва — 880 евро;
- Латвия — 1 053 евро;
- Венгрия — 1 066 евро;
- Польша — 1 114 евро.
В таких странах как Португалия, Италия, Австрия, Великобритания, Испания и Исландия, средняя зарплата составляет от 2 тыс. до 3,5 тыс. евро в месяц.
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