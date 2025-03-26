Украинский геймдев во время войны: 250 специалистов потеряли работу за последние полгода — Finance.ua
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Украинский геймдев во время войны: 250 специалистов потеряли работу за последние полгода

Личные финансы
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Украинский геймдев во время войны: 250 специалистов потеряли работу за последние полгода
Украинский геймдев во время войны: 250 специалистов потеряли работу за последние полгода
Украинский геймдев продолжает терять специалистов, но медленнее, чем раньше. В частности, с февраля по август прошлого года их количество уменьшилось на 564 человека (7,4%), а за последние полгода количество специалистов в 25 крупнейших игровых компаниях упало на 250 человек (3,5%).
Об этом свидетельствуют результаты исследования Gamedev DOU.
Ситуация с вакансиями в геймдеве в последние годы сложная, но не безнадежная. Конечно, довоенные показатели сегодня выглядят фантастически, но даже в условиях полномасштабного вторжения и глобального кризиса на игровом рынке количество предложений относительно стабильное.
Инфографика: Gamedev DOU
Инфографика: Gamedev DOU
Инфографика: Gamedev DOU
Инфографика: Gamedev DOU
Тенденция на сокращение количества работников в крупнейших геймдев-компаниях Украины сохраняется, хотя темп заметно замедлился. С августа 2023 по февраль 2024-го геймдев недосчитался 1020 специалистов (11,8%), с февраля по август прошлого года их количество уменьшилось на 564 человека (7,4%), а за последние полгода количество специалистов в топ-25 упало на 250 человек (3,5%).
«Соответственно, сокращение есть, но оно уже не столь стремительное», — отметили авторы исследования.
Инфографика: Gamedev DOU
Инфографика: Gamedev DOU
Отдельно следует обратить внимание на долю именно технических специалистов. Их количество за последние полгода увеличилось. Летом 2024-го их было немного больше 80%, а сейчас — более 82%. Для сравнения, зимой 2023-го их было 81,4% всех работников, в августе того же года — почти 81%, а по состоянию на февраль 2024 года — 84%. Наименьшее значение было в довоенном топ-25. Тогда у крупнейших компаний Украины было немного больше, чем 77% технических специалистов.
Компании обычно называют несколько причин сокращения, но большинство объясняет это умеренным развитием и естественной текучкой кадров. К примеру, эти аргументы приводят в Wargaming и Gameloft Ukraine. А вот в Playrix говорят о легализации релоцированных специалистов за границей. В Ubisoft к этим пояснениям добавляют изменение вектора развития компании. Если же говорить о Room 8 Group, то ситуацию в крупнейшей сервисной геймдев-компании страны объясняют сокращением проектов, переездом специалистов за границу и их вступлением в ряды ВСУ. Однако в 2025 году компания обещает продолжить наем в Украине.
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Среди десяти крупнейших компаний всего две увеличили число сотрудников за полгода: GSC Game World и Volmi — A Virtuos Studio. Общее количество людей, на которое выросли эти две студии — 63. Суммарно пять наиболее активно растущих компаний увеличились на 153 специалиста.
В общем, только у восьми компаний наблюдается рост: две из них занимаются исключительно аутсорсом, одна гибридная, а остальные выпускают свой продукт.
Сократились соответственно 16 из 25 компаний. Из них 12 продуктовых и еще четыре сервисных. Если взять десять крупнейших студий, то за полгода общее количество специалистов там уменьшилось на 241 человека. Если же говорить о пятерке лидеров по негативной динамике, то стоит отметить, что в ней всего две компании из первой десятки: Room 8 Group, которая имеет самые драматичные показатели, и Ubisoft. В свою очередь Kevuru Games в общей сложности занимает 12 строчку, а Bini Games и Fractured Byte являются представителями второй половины топ-25. Суммарно пять компаний с наибольшей отрицательной динамикой сократились на 337 человек.

Планы на рост

Несмотря на сложную ситуацию на рынке, десять компаний из рейтинга планируют расти. Большинство из них хочет в ближайшее время увеличить штат на 20−50 специалистов. Еще две студии готовы нанять от 10 до 20 специалистов, и одна планирует найти до десяти новых сотрудников. Впрочем, не все компании готовы говорить в целом о своих будущих планах относительно роста или сокращения.
Инфографика: Gamedev DOU
Инфографика: Gamedev DOU
Компании, которые планируют расти в ближайшее время, выбирают для этого Украину. Примечательно, что в прошлом рейтинге была одна компания с желанием нанимать людей больше за границей.
Инфографика: Gamedev DOU
Инфографика: Gamedev DOU
Компании из рейтинга в большинстве своем не открывали новых офисов за последние шесть месяцев. Единственным исключением стала N-iX Game & VR Studio, во втором полугодии 2024 года открывшая ячейку в Бенгалуру (Индия).
По материалам:
GameDev Dou
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