Автомобиль после ДТП: выгодно ли покупать и на что обратить внимание — Finance.ua

Автомобиль после ДТП: выгодно ли покупать и на что обратить внимание Сегодня 17:15 — Личные финансы

Автомобиль после ДТП: выгодно ли покупать и на что обратить внимание

Покупка автомобиля после аварии может быть как финансово выгодной, так и рискованной сделкой. Важно знать, на что обращать внимание при выборе такой машины, а также как правильно оценить будущие затраты на ремонт и уровень безопасности.

Об этом написал Autogid.

Общие замечания

Следует ли инвестировать в битый автомобиль, зависит от нескольких важных факторов.

Читайте также Как и за сколько восстановить потерянный номерной знак авто

Во-первых, следует тщательно оценить степень повреждений и возможность их устранения.

Во-вторых, важно учесть не только цену приобретения, но и дальнейшие затраты на ремонт, страхование и эксплуатацию.

Следует также учесть риски, связанные с безопасностью и надежностью битых автомобилей.

Небольшие внешние повреждения

Вмятины, царапины и мелкие сколы на кузове, поправка которых стоит до 25 тыс. грн, могут быть выгодной покупкой благодаря существенной скидке на авто.

Легкие повреждения кузовных элементов

Большие вмятины на дверях или крыльях легко ремонтировать или заменить, но лучше избегать повреждений после града из-за высоких затрат на ремонт.

Авто после городских ДТП

Машины с незначительными авариями на низких скоростях могут быть выгодны для восстановления, но их следует тщательно проверять на скрытые повреждения.

Напомним, с начала года украинцы приобрели около 9 тыс. б/у авто из США. В І кв. 2025 г. свою первую регистрацию в Украине прошли 8984 подержанных легковых автомобилей из США.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.