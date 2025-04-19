Автомобиль после ДТП: выгодно ли покупать и на что обратить внимание — Finance.ua
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Автомобиль после ДТП: выгодно ли покупать и на что обратить внимание

Личные финансы
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Автомобиль после ДТП: выгодно ли покупать и на что обратить внимание
Автомобиль после ДТП: выгодно ли покупать и на что обратить внимание
Покупка автомобиля после аварии может быть как финансово выгодной, так и рискованной сделкой. Важно знать, на что обращать внимание при выборе такой машины, а также как правильно оценить будущие затраты на ремонт и уровень безопасности.
Об этом написал Autogid.

Общие замечания

Следует ли инвестировать в битый автомобиль, зависит от нескольких важных факторов.
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Во-первых, следует тщательно оценить степень повреждений и возможность их устранения.
Во-вторых, важно учесть не только цену приобретения, но и дальнейшие затраты на ремонт, страхование и эксплуатацию.
Следует также учесть риски, связанные с безопасностью и надежностью битых автомобилей.

Небольшие внешние повреждения

Вмятины, царапины и мелкие сколы на кузове, поправка которых стоит до 25 тыс. грн, могут быть выгодной покупкой благодаря существенной скидке на авто.
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Легкие повреждения кузовных элементов

Большие вмятины на дверях или крыльях легко ремонтировать или заменить, но лучше избегать повреждений после града из-за высоких затрат на ремонт.

Авто после городских ДТП

Машины с незначительными авариями на низких скоростях могут быть выгодны для восстановления, но их следует тщательно проверять на скрытые повреждения.
Напомним, с начала года украинцы приобрели около 9 тыс. б/у авто из США. В І кв. 2025 г. свою первую регистрацию в Украине прошли 8984 подержанных легковых автомобилей из США.
По материалам:
Novyny.live
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