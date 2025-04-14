ТОП-5 немецких автомобилей, которые хорошо переносят оборудование газом (ГБО, фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-5 немецких автомобилей, которые хорошо переносят оборудование газом (ГБО, фото)

Технологии&Авто
19
Переход на газобаллонное оборудование остается среди украинских водителей популярным способом сэкономить на топливе. Но не все автомобили хорошо переносят этот тип горючего. Эксперты определили пять моделей из Германии, которые лучше адаптируются к ГБО и демонстрируют долговременную надежность.

1. Opel Zafira B/Astra H (1.6 16V, Z16XEP/Z16XER)

ТОП-5 немецких автомобилей, которые хорошо переносят оборудование газом (ГБО, фото)
Годы выпуска: 2005−2013
Эти модели отличаются простыми атмосферными двигателями с гидрокомпенсаторами, идеально подходящими для установки газа. Даже после пробега в 200 000 км на ГБО мощность теряется минимально.

2. Volkswagen Passat B5+/B6 (2.0 MPI)

ТОП-5 немецких автомобилей, которые хорошо переносят оборудование газом (ГБО, фото)
Годы выпуска: 2001−2010
Классический атмосферный двигатель от VAG демонстрирует стабильную работу газа. Следует избегать более сложных FSI-моторов, а 2.0 MPI при правильной настройке ГБО работает без нареканий.

3. Mercedes-Benz E-Class W211 (2.6/3.2 V6, M112)

ТОП-5 немецких автомобилей, которые хорошо переносят оборудование газом (ГБО, фото)
Годы выпуска: 2002−2009
Атмосферные V6 с чугунным блоком цилиндров считаются вечными среди двигателей. При качественной установке системы 4-го поколения, эти моторы легко переносят работу на газе.

4. BMW 5 Series E39/E60 (2.5/3.0, M54/M52)

ТОП-5 немецких автомобилей, которые хорошо переносят оборудование газом (ГБО, фото)
Годы выпуска: 1998−2007
Шестицилиндровые моторы BMW с механическими клапанами требуют лишь периодической регулировки, но отлично себя показывают на газе при должном уходе.

5. Audi A4 B6/B7 (1.8/2.0 атмосферный или 1.8 Turbo)

ТОП-5 немецких автомобилей, которые хорошо переносят оборудование газом (ГБО, фото)
Годы выпуска: 2001−2008
Надежны и просты в конструкции моторы, особенно без непосредственного впрыска горючего. Легко адаптируются к ГБО, что делает их отличным выбором для длительной эксплуатации.
Атмосферные бензиновые двигатели без сложной электроники остаются самым лучшим выбором для установки газа. Если совместить надежную модель с качественным оборудованием — можно получить годы экономной и беспроблемной эксплуатации.
Выбирайте автогражданку от лучших страховых компаний Украины

Автогражданка (ОСАГО)

По материалам:
Ampercar
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems