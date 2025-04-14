ТОП-5 немецких автомобилей, которые хорошо переносят оборудование газом (ГБО, фото) — Finance.ua

ТОП-5 немецких автомобилей, которые хорошо переносят оборудование газом (ГБО, фото) Сегодня 04:23 — Технологии&Авто

Переход на газобаллонное оборудование остается среди украинских водителей популярным способом сэкономить на топливе. Но не все автомобили хорошо переносят этот тип горючего. Эксперты определили пять моделей из Германии, которые лучше адаптируются к ГБО и демонстрируют долговременную надежность.

1. Opel Zafira B/Astra H (1.6 16V, Z16XEP/Z16XER)

Годы выпуска: 2005−2013

Эти модели отличаются простыми атмосферными двигателями с гидрокомпенсаторами, идеально подходящими для установки газа. Даже после пробега в 200 000 км на ГБО мощность теряется минимально.

2. Volkswagen Passat B5+/B6 (2.0 MPI)

Годы выпуска: 2001−2010

Классический атмосферный двигатель от VAG демонстрирует стабильную работу газа. Следует избегать более сложных FSI-моторов, а 2.0 MPI при правильной настройке ГБО работает без нареканий.

3. Mercedes-Benz E-Class W211 (2.6/3.2 V6, M 112 )

Годы выпуска: 2002−2009

Атмосферные V6 с чугунным блоком цилиндров считаются вечными среди двигателей. При качественной установке системы 4-го поколения, эти моторы легко переносят работу на газе.

4. BMW 5 Series E39/E60 (2.5/3.0, M 54 /M 52 )

Годы выпуска: 1998−2007

Шестицилиндровые моторы BMW с механическими клапанами требуют лишь периодической регулировки, но отлично себя показывают на газе при должном уходе.

5. Audi A4 B6/B7 (1.8/2.0 атмосферный или 1.8 Turbo)

Годы выпуска: 2001−2008

Надежны и просты в конструкции моторы, особенно без непосредственного впрыска горючего. Легко адаптируются к ГБО, что делает их отличным выбором для длительной эксплуатации.

Атмосферные бензиновые двигатели без сложной электроники остаются самым лучшим выбором для установки газа. Если совместить надежную модель с качественным оборудованием — можно получить годы экономной и беспроблемной эксплуатации.

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Ampercar По материалам:

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