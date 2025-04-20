Куда вложить деньги: советы банкира для сохранения сбережений — Finance.ua

Куда вложить деньги: советы банкира для сохранения сбережений Сегодня 10:12 — Личные финансы

Куда вложить деньги: советы банкира для сохранения сбережений

Несмотря на стабилизацию валютного рынка и укрепление курса гривны по отношению к доллару, украинцам стоит задуматься о сохранении собственных сбережений. И речь идет не только о приобретении валюты.

О том, почему сейчас стоит подумать о сохранении средств, рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов.

Почему стоит обратить внимание на собственные средства

Как объясняет банкир, сейчас курс гривны уже длительное время достаточно стабильный. Таким образом, температура на рынке спала, а текущие колебания курсов незначительны.

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По его мнению, в ближайшие месяцы наибольшая угроза, с которой может столкнуться страна, заключается в состоянии экономической и военной неопределенности с уязвимостью к враждебным разрушительным информационным операциям.

На фоне этого стоит позаботиться и о собственных сбережениях, напоминает Мамедов.

«Учитывая принятые монетарные меры НБУ по преодолению инфляции и укреплению гривны, во втором квартале максимально инфляция составит от 3% до 4,5%. То есть, чтобы сохранить наличные средства, доходность от их вложения должна по меньшей мере перекрыть инфляцию», — считает банкир.

Как добавляет Мамедов, НБУ для решения этого вопроса может поднять учетную ставку до 16 — 16,5%, но такая коррекция фактически исключит возможность резких изменений валютных курсов.

Где и как держать средства

Доллар и евро. Есть прогнозы, что колебания курса доллара в течение следующих 3 месяцев будут достаточно умеренными. Следовательно, официальный курс будет колебаться в пределах 41,80 — 42,80 гривны за доллар.

«Следовательно, покупка долларов США не станет панацеей для того, чтобы сохранить средства от обесценения», — говорит Мамедов.

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В то же время стоимость евро следует рассматривать в паре торгов с долларом: учитывая мировые тенденции незначительного укрепления европейской валюты, соотношение курса доллара к евро останется относительно устойчивым: 1 доллар = 0,9 — 0,95 евро. То есть разница между стоимостью валют не превысит 10%.

Кроме того, предпосылок для того чтобы курс евро рекордно вырос также нет. Покупка валюты может стать лишь индексацией средств, но вряд ли покупка евро увеличат значительно доход.

Депозиты. Сейчас Нацбанк создал условия для поощрения развития депозитов: с 4 апреля ставка по 3-месячным депозитным сертификатам, на основе которой формируется доходность гривневых вкладов, выросла до 19%.

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«Следовательно, с апреля начинается период самых высоких ставок по всем разновидностям гривневых вкладов, который продлится, как минимум, до конца июня», — добавляет Сергей Мамедов.

Как советует банкир, если гражданин хочет перестраховаться на случай возможных неожиданных обстоятельств и не зависеть от срока размещения средств, ему подойдут вклады сроком 3 — 6 месяцев и 6 — 9 месяцев:

Ультракороткие депозиты со сроком размещения средств от 3 месяцев до 6 месяцев могут дать доход в среднем 13 — 13,5% годовых. Средние ставки по вкладам на 6 — 9 месяцев будут колебаться в диапазоне 13,5 — 14,5%, Средняя доходность вкладов на 9 — 12 месяцев может принести доход в 13 — 13,5% годовых, Средние ставки по вкладам на 1 год и дольше будут колебаться в диапазоне 13−13,5%, однако максимально вырастут до 16−17% годовых.

Однако здесь следует учесть, что во втором полугодии уровень инфляции в Украине может постепенно снижаться, а в конце года вообще опуститься ниже 10% в годовом исчислении.

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Таким образом, регулятор начнет снижаться учетную ставку и корректироваться ставку по 3-месячным депозитным сертификатам. Это может привести к постепенному снижению доходности по гривневым депозитам.

С учетом налоговых платежей, а это 23% от полученной прибыли, граждане могут получить 9,5 — 12% от доходности вкладов.

Золото. Альтернативным инструментом для сохранения средств могут стать золотые слитки, мировая цена которых набирает обороты. Наиболее востребованы слитки весом 50 — 100 граммов.

Золото лучше использовать для сохранения средств на долгосрочную перспективу, а не для ситуативного заработка.

Телеканал 24 По материалам:

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