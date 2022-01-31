День финансов: функция для водителей в «Дія», «єПідтримка» для подростков, рекордное падение акций Meta-Facebook

Пятница, 4 февраля: о новых функциях в “Дія” и выплатах «єПідтримки» для подростков:

«Дія» получит функцию для водителей. Как сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, в „Дія“ запустят новую удобную услугу для всех водителей — „шеринг“ техпаспорта.

В Минцифры сообщили, ждать ли украинцам бумажные паспорта старого образца в «Дія».

Также отметим, что хакерам заплатили 50 тысяч за попытки взломать “Дія”.

«єПідтримка» для подростков в ПриватБанке. ПриватБанк начал оформление специальных цифровых карт «єПідтримка» для граждан Украины от 14 лет, которые имеют «зеленый» COVID-сертификат в приложении «Дія». Для зачисления помощи достаточно перейти по ссылке в приложение «Дія» и подать заявку на выплату помощи на карту ПриватБанка.

Прогнозы НАБУ. Независимая ассоциация банков Украины (НАБУ) спрогнозировала курс доллара, темпы роста ВВП и уровень учетной ставки в 2022 году. Уверенность банковского сектора в сохранении валютной стабильности на годовом горизонте, несмотря на бурное начало года, является позитивным сигналом для населения и бизнеса, отметили в НАБУ.

Перечень банков для бюджетных выплат. Министерство финансов обновило перечень банков, через которые будут осуществляться выплата пенсий, денежной помощи и зарплат работникам бюджетных учреждений.

При этом в Фонде гарантирования вкладов напомнили, что такое банковская тайна.

Подтверждение стажа по-новому. Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, сведения о трудовой деятельности отныне можно подтвердить данными из реестра застрахованных лиц. А пенсия по возрасту может быть выгоднее при наличии полного страхового стажа (30 лет для женщин, 35 лет для мужчин) или сверхнормативного стажа.

Рекордное падение акций Meta-Facebook. Ценные бумаги компании Meta (владелец соцсети Facebook) обвалились на торгах 3 февраля, они “упали” более чем на 20%. Цукерберг ообщил, что исторический крах в размере 250 миллиардов долларов был связан со слабым прогнозом Meta по выручке в текущем квартале и «беспрецедентным уровнем конкуренции».

Страны, которые признают украинские цифровые COVID-сертификаты. Украинские COVID-сертификаты из «Дія» признают в странах Евросоюза. Еще 32 государства за пределами ЕС участвуют в системе и признают украинские цифровые COVID-сертификаты.

Ковидные ограничения снимут. Правительство Швеции анонсировало снятие большинства карантинных ограничений начиная с 9 февраля.

О снятии ограничений с 9 февраля также заявило правительство Чехии. Отменят запрет на посещения общественных мест для невакцинированных от коронавируса жителей.