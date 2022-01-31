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«Дія» получит полезную функцию для водителей

«Дія» получит полезную функцию для водителей

«Дія» вскоре может получить новую полезную функцию для водителей.

Об этом Finance.ua узнал из Telegram министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

«Запускаем новую классную и удобную услугу для всех водителей — „шеринг“ техпаспорта в приложении „Дія“. Например, вы сможете в несколько кликов поделиться документом со своим мужем или женой. Вы также можете помочь нам сделать его еще лучше и удобнее», — написал министр.

Ранее Федоров рекомендовал всем водителям, у которых техпаспорта не отражаются в «Дія», пройти верификацию. Это делается через бесплатный сервис — «Кабинет водителя» на сайте МВД.

Для этого нужно:

  • авторизоваться через BankID или через электронную подпись;
  • сфотографировать техпаспорт и отправить его.

Приложение электронных госуслуг «Дія» должно автоматически отображать документы водителя — права и техпаспорт на авто. Но не у всех автолюбителей получилось «загнать» в систему техпаспорта. Проблемы возникают у тех, кто получал документы ранее 2013−2014 гг. Их данные просто прошли мимо госреестров. При этом оформить электронные документы можно вручную.

Напомним, месяц назад в «Дія» появились автоматические оповещения об изменении и проверке кредитной истории — с тех пор украинцы получили 3,3 млн сообщений. О первых результатах рассказали в официальном Telegram-канале Минцифры и «Дія». Услуги запустили, чтобы эффективнее противодействовать мошенникам, которые незаконно оформляют кредиты на других.

Справка Finance.ua:

  • в конце июня приложение электронных госуслуг «Дія» уведомило об обновлении своих сервисов.
По материалам Finance.UA
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