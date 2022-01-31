«Дія» получит полезную функцию для водителей

«Дія» вскоре может получить новую полезную функцию для водителей.
Об этом Finance.ua узнал из Telegram министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.
«Запускаем новую классную и удобную услугу для всех водителей — „шеринг“ техпаспорта в приложении „Дія“. Например, вы сможете в несколько кликов поделиться документом со своим мужем или женой. Вы также можете помочь нам сделать его еще лучше и удобнее», — написал министр.
Ранее Федоров рекомендовал всем водителям, у которых техпаспорта не отражаются в «Дія», пройти верификацию. Это делается через бесплатный сервис — «Кабинет водителя» на сайте МВД.
Для этого нужно:
Приложение электронных госуслуг «Дія» должно автоматически отображать документы водителя — права и техпаспорт на авто. Но не у всех автолюбителей получилось «загнать» в систему техпаспорта. Проблемы возникают у тех, кто получал документы ранее 2013−2014 гг. Их данные просто прошли мимо госреестров. При этом оформить электронные документы можно вручную.
Напомним, месяц назад в «Дія» появились автоматические оповещения об изменении и проверке кредитной истории — с тех пор украинцы получили 3,3 млн сообщений. О первых результатах рассказали в официальном Telegram-канале Минцифры и «Дія». Услуги запустили, чтобы эффективнее противодействовать мошенникам, которые незаконно оформляют кредиты на других.
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