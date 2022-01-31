Минфин изменил перечень банков для бюджетных выплат

Министерство финансов обновило перечень банков, через которые будет осуществляться выплата пенсий, денежной помощи и зарплат работникам бюджетных учреждений. Finance.ua узнал, что изменилось.
Как говорят данные Минфина, в новый список по сравнению с перечнем на 1 января добавлен Банк «Сич», но исключен Мегабанк.
Таким образом, на сегодня уполномоченными являются 46 банков:
1. Ощадбанк.
2. ПриватБанк.
3. Укрэксимбанк.
4. Укргазбанк.
5. Агропросперис Банк.
6. Аккордбанк.
7. Акцент-Банк.
8. Альфа-Банк.
9. Банк Альянс.
10. Банк Восток.
11. Банк инвестиций и сбережений.
12. Банк Кредит Днепр.
13. Банк Украинский капитал.
14. Глобус Банк.
15. Восточноукраинский банк Грант.
16. Идея Банк.
17. Индустриалбанк.
18. Коммерческий Индустриальный Банк.
19. АКБ Конкорд.
20. Кредитвест Банк.
21. Креди Агриколь Банк.
22. Кредобанк.
23. Кристалбанк.
24. Львов.
25. Метабанк.
26. Международный инвестиционный банк.
27. Мотор-Банк.
28. МТБ Банк.
29. ОТП Банк.
30. Пивденный.
31. Пиреус Банк.
32. Поликомбанк.
33. Полтава-банк.
34. Правэкс Банк.
35. ПроКредит Банк.
36. ПУМБ.
37. Радабанк.
38. Райффайзен Банк.
39. РВС Банк.
40. Банк Січ.
41. Скай Банк.
42. Тамкомбанк.
43. Укрстройинвестбанк.
44. Укрсиббанк.
45. Универсал Банк.
46. Юнекс Банк.
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