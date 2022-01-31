Ждать ли украинцам бумажные паспорта старого образца в «Дія» - ответ Минцифры

В приложение государственных услуг «Дія» не будут добавлены бумажные паспорта старого образца.

Об этом заявил руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник в интервью Вікнам.

Так он ответил на вопрос журналиста о том, рассматривается ли возможность добавления в приложение документов старого образца.

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По словам Баника, это невозможно из-за того, что такие документы не будут достаточно защищенными. Для того чтобы все было в порядке, паспорт должен находиться в современном реестре, а данные о старых паспортах находятся в обычных картотеках.

«И это не самый безопасный источник сейчас. Проще все-таки переходить на ID-карту, потому что она безопаснее», — сказал Баник.

Он также напомнил, что цифровые паспорта в приложении «Дія» имеют полную юридическую силу с 23 августа 2021 года.