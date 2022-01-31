Страны, которые признают украинские цифровые COVID-сертификаты о вакцинации (список)

Украина присоединилась к европейской системе цифровых COVID-сертификатов о вакцинации. Это означает, что украинские COVID-сертификаты из «Дія» признают в странах Евросоюза. Еще 32 государства за пределами ЕС участвуют в системе и признают украинские цифровые COVID-сертификаты.

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Система «Дія» генерирует сертификат с QR-кодом на украинском и английском языках в электронной форме для смартфона или в виде pdf-файла для скачивания. Если вы выбрали pdf-файл, его необходимо распечатать.

Для поездки вы можете взять с собой COVID-сертификат в любой форме. В стране назначения его проверят с помощью QR-кода.

Срок действия сертификата. Сертификат о вакцинации для поездок начинает действовать через 14 дней после завершения курса вакцинации. Например, если вы сделали последнюю прививку 1 февраля, 15 февраля вы можете его использовать для поездок.

Евросоюз уменьшил срок действия COVID-сертификатов после полной вакцинации с одного года до 270 дней. Проверьте срок действия своего сертификата, чтобы не попасть под карантинные ограничения во время поездки.

Срок действия COVID-сертификата можно продлить на очередные 270 дней. Для этого необходимо сделать бустерную прививку. Украина разрешила делать такие прививки и выпускает COVID-сертификаты с обновленным сроком действия.

Страны за пределами Евросоюза, которые признают украинские COVID-сертификаты о вакцинации: Албания, Андорра, Армения, Ватикан, Великобритания, Грузия, Израиль, Исландия, Кабо-Верде, Ливан, Лихтенштейн, Марокко, Молдова, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Панама, Сальвадор

Сан-Марино, Северная Македония, Сербия, Сингапур, Таиланд, Тайвань, Того, Тунис, Турция, Уругвай, Фарерские острова, Черногория, Швейцария.

Страны Евросоюза, которые признают украинские COVID-сертификаты о вакцинации: Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия

Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония.

Что делать, если страна не признает украинский COVID-сертификат о вакцинации. В таком случае вы можете получить бумажный сертификат международного образца о вакцинации от своего семейного врача. Он имеет информацию на украинском и английском языках.

Не все страны признают сертификаты о вакцинации, если человек сделал прививки за границей. В таком случае может потребоваться сдать COVID-тесты перед вылетом и после прилета.

Достаточно ли только COVID-сертификата для поездки? Унификация в Евросоюзе касается только признания цифровых COVID-сертификатов о вакцинации и их проверки.

Каждая страна устанавливает свои карантинные правила. Германия позволяет въезжать иностранцам только с COVID-сертификатом о вакцинации, Кипр дополнительно требует сдавать три теста для посещения острова. Австрия признает цифровые COVID-сертификаты из «Дія», но для посещения кафе может потребоваться ПЦР-тест или бустерная прививка.

Поэтому перед поездкой изучите правила въезда в конкретную страну и правила посещения мест досуга. Это можно сделать на сайте консульской службы МИД Украины trip.gov.ua и на сайтах туристических офисов стран, куда вы едете.

Справка Finance.ua: