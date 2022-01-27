В «Дія» не подтягивается сертификат о бустерной дозе: что делать

С начала января 2022 года в Украине можно получить третью — бустерную дозу вакцины от коронавируса. В начале февраля 2022 года в государственном приложении «Дія» можно формировать сертификат о том, что вы получили бустер. Но не у всех это работает.
ain.ua узнал у Министерства цифровой трансформации (Минцифры), что делать пользователям, которые получили третью дозу, но сертификат об этом в приложении не появляется.
Причин того, почему сертификат о вакцинации не подтягивается в приложение, может быть две:
«Если вы сделали прививку, обратитесь в учреждение, в котором получили медицинскую услугу. Врач проверит данные и внесет их в электронную систему здравоохранения (ЭСОЗ). После этого получите сертификат в „Дія“», — советуют в Минцифре.
Другой вариант, чтобы не искать врача самостоятельно: заполнить краткую форму на сайте Министерства здравоохранения (Минздрав).
Тогда контакт-центр министерства сам найдет подходящего врача, чтобы он проверил данные. Будьте готовы, что этот процесс может занять некоторое время.
Почему возникает проблема с отображением бустера? Командой «Дія» и Минздравом зафиксировано, что в некоторых случаях «бустерную» дозу врачи внесли как повторную вакцинацию — первую дозу из двух. В результате бустер не отображается правильно. В Минцифры обещают, что нашли системное решение, которое будет внедрено в ближайшее время, а украинцы смогут сгенерировать сертификат о бустерной дозе в «Дія».
Важно: если информация о бустере есть в Helsi, это не значит, что она появится в «Дія». Нужно, чтобы информация была именно в ЭСОЗ. Информацию о бустере туда вносит врач, который и проводил вакцинацию.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Средняя зарплата педагогов растет быстрее, чем средняя в стране, – ГосстатВчера, 08:35 - 1567 15
В Украине отменят обязательную срочную службу – указ ПрезидентаВчера, 15:12 - 2722 12
Украина, Польша и Великобритания создают альянсВчера, 17:10 - 1630 9
Налоговая амнистия: сколько задекларировали украинцы за 5 месяцевВчера, 16:11 - 1366 5
СЕП этом году переходит на «бесшовный» режим работы 24/7. Что меняетсяВчера, 09:14 - 574 3
monobank меняет ставки по новым депозитам в долларахВчера, 10:01 - 6452 12
В Украине отменят обязательную срочную службу – указ ПрезидентаВчера, 15:12 - 2722 12
В правительстве рассказали, как будут назначать пенсии предпринимателямВчера, 14:03 - 2044 1
Межбанк: почему курс доллара неожиданно пошел вверхВчера, 18:19 - 1963
Увеличение армии и более высокая зарплата военным - Зеленский подписал указВчера, 11:44 - 1650 3
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)Позавчера, 12:40 - 944 2
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 847
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 2080
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1133 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 959 1