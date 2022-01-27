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В «Дія» не подтягивается сертификат о бустерной дозе: что делать

В «Дія» не подтягивается сертификат о бустерной дозе: что делать

С начала января 2022 года в Украине можно получить третью — бустерную дозу вакцины от коронавируса. В начале февраля 2022 года в государственном приложении «Дія» можно формировать сертификат о том, что вы получили бустер. Но не у всех это работает.

ain.ua узнал у Министерства цифровой трансформации (Минцифры), что делать пользователям, которые получили третью дозу, но сертификат об этом в приложении не появляется.

Причин того, почему сертификат о вакцинации не подтягивается в приложение, может быть две:

  • в электронной системе здравоохранения нет данных о вакцинации;
  • они внесены с ошибкой.

«Если вы сделали прививку, обратитесь в учреждение, в котором получили медицинскую услугу. Врач проверит данные и внесет их в электронную систему здравоохранения (ЭСОЗ). После этого получите сертификат в „Дія“», — советуют в Минцифре.

Другой вариант, чтобы не искать врача самостоятельно: заполнить краткую форму на сайте Министерства здравоохранения (Минздрав).

Тогда контакт-центр министерства сам найдет подходящего врача, чтобы он проверил данные. Будьте готовы, что этот процесс может занять некоторое время.

Почему возникает проблема с отображением бустера? Командой «Дія» и Минздравом зафиксировано, что в некоторых случаях «бустерную» дозу врачи внесли как повторную вакцинацию — первую дозу из двух. В результате бустер не отображается правильно. В Минцифры обещают, что нашли системное решение, которое будет внедрено в ближайшее время, а украинцы смогут сгенерировать сертификат о бустерной дозе в «Дія».

Важно: если информация о бустере есть в Helsi, это не значит, что она появится в «Дія». Нужно, чтобы информация была именно в ЭСОЗ. Информацию о бустере туда вносит врач, который и проводил вакцинацию.

По материалам ain.ua
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