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Пенсия по возрасту или инвалидности: когда выгодно перейти с одного вида выплат на другой

Пенсия по возрасту или инвалидности: когда выгодно перейти с одного вида выплат на другой

Если вам назначили пенсию по возрасту, инвалидности или по другим основаниям, это не навсегда. Finance.ua узнал, в каких случаях бывает значительно выгоднее изменить вид пенсии.

Как сообщает сайт «На пенсии», пенсия по возрасту может быть выгоднее при наличии полного страхового стажа (30 лет для женщин, 35 лет для мужчин) или сверхнормативного стажа. В 2021 году было установлено, что у лиц с полным страховым стажем общий размер пенсии не может быть ниже 2200 гривен, независимо от возраста. Если же пенсия недотягивает до этой планки, то производится доплата. Для лиц старше 65 лет при наличии полного стажа пенсия не может быть ниже 2600 грн.

В условиях некоторых особенностей трудовой биографии человека пенсия по инвалидности может быть выгоднее по сравнению с пенсией по возрасту. В соответствии с базовым пенсионным законом, при назначении пенсии по инвалидности в стаж дополнительно зачисляются годы с момента установления инвалидности и до достижения пенсионного возраста. Необходимо учитывать тот нюанс, что при переходе на пенсию по возрасту этот дополнительный стаж не считается.

Зависит пенсия по инвалидности еще и от установленной группы (100%, 90%, 50% пенсии по возрасту для первой, второй, третьей групп инвалидности соответственно). Таким образом, минимальные пенсии по инвалидности на данный момент составляют 2600 грн для первой группы, 2340 грн — для второй. Для третьей группы инвалидности минимальная пенсия устанавливается на уровне 1934 грн (прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц).

Справка Finance.ua:

  • сведения о трудовой деятельности теперь можно подтвердить данными из реестра застрахованных лиц;
  • по предварительным расчетам, индексация пенсий в марте составит менее 14%;
  • сейчас в Украине пенсию можно получать и в банках, и в почтовых отделениях, и дома. Если приходится менять место жительства, то и пенсию лучше перевести на новый адрес.
По материалам Finance.UA
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