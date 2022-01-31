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Трудовая необязательна? Как украинцам по-новому подтвердить свой стаж

Трудовая необязательна? Как украинцам по-новому подтвердить свой стаж

Сведения о трудовой деятельности отныне можно подтвердить данными из реестра застрахованных лиц.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает «Сегодня».

Соответствующие изменения Правительство внесло в некоторые нормативно-правовые акты.

«Внесены изменения в ряд нормативно-правовых актов по вопросам оплаты труда, которым сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования относятся к данным, которые подтверждают стаж работы», — заявил Мельничук.

Так что теперь трудовой стаж можно подтвердить двумя способами:

  • на основании данных из трудовой книжки;
  • с помощью электронных сведений, содержащихся в соответствующем государственном реестре, где ведется учет трудовой деятельности.

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Как говорится в пояснительной записке, документ делает бумажные трудовые книжки необязательными. При этом предусматривает, что данные о периодах трудовой деятельности работника вносятся в Реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, который формирует и ведет Пенсионный фонд.

Что влияет на размер пенсии

Трудовой стаж хоть и является очень важным для выхода на пенсию, не играет основной роли в установлении ее размера.

Больше всего в этом случае имеет вес личный коэффициент, то есть насколько официальная зарплата была больше, равна или меньше средней по стране.

И если каждый год стажа прибавляет к пенсии лишь 1%, личный коэффициент может увеличить эту сумму в несколько раз.

Справка Finance.ua:

  • требования к необходимому трудовому стажу для выхода на пенсию не затрагиваются законопроектом № 2683, который внедряет пенсионную реформу;
  • в «Пенсионном курьере» рассказали, почему у людей с 50-летним стажем пенсия составляет всего 2200 грн.
По материалам Сегодня
  • i

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