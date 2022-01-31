Трудовая необязательна? Как украинцам по-новому подтвердить свой стаж

Сведения о трудовой деятельности отныне можно подтвердить данными из реестра застрахованных лиц.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает «Сегодня».
Соответствующие изменения Правительство внесло в некоторые нормативно-правовые акты.
«Внесены изменения в ряд нормативно-правовых актов по вопросам оплаты труда, которым сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования относятся к данным, которые подтверждают стаж работы», — заявил Мельничук.
Так что теперь трудовой стаж можно подтвердить двумя способами:
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Как говорится в пояснительной записке, документ делает бумажные трудовые книжки необязательными. При этом предусматривает, что данные о периодах трудовой деятельности работника вносятся в Реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, который формирует и ведет Пенсионный фонд.
Что влияет на размер пенсии
Трудовой стаж хоть и является очень важным для выхода на пенсию, не играет основной роли в установлении ее размера.
Больше всего в этом случае имеет вес личный коэффициент, то есть насколько официальная зарплата была больше, равна или меньше средней по стране.
И если каждый год стажа прибавляет к пенсии лишь 1%, личный коэффициент может увеличить эту сумму в несколько раз.
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