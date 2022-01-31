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Швеция планирует отменить ковидные ограничения с 9 февраля

Швеция планирует отменить ковидные ограничения с 9 февраля

Правительство Швеции анонсировало снятие большинства карантинных ограничений начиная с 9 февраля.

Об этом на брифинге заявила премьер-министр Магдалена Андерссон, передает The Local.

«Пандемия не закончилась, а вступает в совершенно новую фазу. Мы приближаемся к моменту, когда Швеция снова откроется», — сказала Андерссон.

Правительство объяснило, что решение об открытии было основано на ряде факторов, отчасти на том, что «Омикрон» является более мягким штаммом вируса, а отчасти тем, что процент населения Швеции, которое полностью вакцинировано или сделало бустер, продолжает расти.

С 9 февраля в Швеции снимают следующие ограничения:

  • необходимость предоставлять ковид-паспорт для закрытых мероприятий с более чем 50 посетителями;
  • выставки и рынки в помещении должны требовать паспорта вакцинации, если на них присутствуют более 50 гостей, а количество гостей ограничено до 500 (10 квадратных метров на человека);
  • рестораны должны закрываться в 23:00, а подача алкогольных напитков прекращается в 22:30;
  • группы в ресторанах могут состоять не более чем из восьми человек с минимальным расстоянием между группами в один метр;
  • максимум 20 человек на закрытых вечеринках в арендованных площадках;
  • магазины должны иметь максимально допустимое количество гостей, рассчитанное на площади 10 квадратных метров на человека — это также касается тренажерных залов, музеев, художественных галерей, тематических парков и бассейнов.

В дополнение к этому останутся специальные рекомендации для тех, кто еще не вакцинирован, а также рекомендации оставаться дома, если заболели или есть подозрение на ковид. После того как правительство представит эти предложения, парламент примет окончательное решение о том, одобрять их или нет.

По материалам Espreso.tv
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