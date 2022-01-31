Швеция планирует отменить ковидные ограничения с 9 февраля

Правительство Швеции анонсировало снятие большинства карантинных ограничений начиная с 9 февраля.
Об этом на брифинге заявила премьер-министр Магдалена Андерссон, передает The Local.
«Пандемия не закончилась, а вступает в совершенно новую фазу. Мы приближаемся к моменту, когда Швеция снова откроется», — сказала Андерссон.
Правительство объяснило, что решение об открытии было основано на ряде факторов, отчасти на том, что «Омикрон» является более мягким штаммом вируса, а отчасти тем, что процент населения Швеции, которое полностью вакцинировано или сделало бустер, продолжает расти.
С 9 февраля в Швеции снимают следующие ограничения:
В дополнение к этому останутся специальные рекомендации для тех, кто еще не вакцинирован, а также рекомендации оставаться дома, если заболели или есть подозрение на ковид. После того как правительство представит эти предложения, парламент примет окончательное решение о том, одобрять их или нет.
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