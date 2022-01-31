Украина за год потратила на борьбу с коронавирусом 46,4 миллиарда

На борьбу с COVID-19 в 2021 году из госбюджета потрачено 46,4 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В 2021 году общие расходы средств госбюджета на противодействие пандемии COVID-19 составили 46,4 млрд грн. Эти средства в прошлом году были использованы на оплату услуг по экстренной и стационарной медицинской помощи, предоставляемых пациентам с COVID-19, а также услуг по вакцинации населения от COVID-19 (22,4 млрд грн), на закупку вакцин от COVID-19 (11,4 млрд грн), на обеспечение больниц кислородом, диагностическим оборудованием, экспресс-тестами и расходными материалами для тестирования (2,5 млрд грн), на доплаты к зарплатам медикам (0,5 млрд грн).

«В прошлом году Минфин находил возможности по финансированию всех мер для противодействия пандемии COVID-19. Сегодня мы имеем достаточное количество разных видов вакцин, чтобы обеспечить актуальные потребности в вакцинации, в том числе и «бустерные» дозы. Ведь вакцинация предотвращает тяжелое течение этой болезни, что также уменьшает нагрузку на систему здравоохранения в целом и позволяет ей лучше обеспечивать различные медицинские нужды граждан», ‒ подчеркнул заместитель министра финансов Роман Ермоличев.



Инфографика: Минфин