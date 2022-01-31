Украина за год потратила на борьбу с коронавирусом 46,4 миллиарда

На борьбу с COVID-19 в 2021 году из госбюджета потрачено 46,4 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
В 2021 году общие расходы средств госбюджета на противодействие пандемии COVID-19 составили 46,4 млрд грн. Эти средства в прошлом году были использованы на оплату услуг по экстренной и стационарной медицинской помощи, предоставляемых пациентам с COVID-19, а также услуг по вакцинации населения от COVID-19 (22,4 млрд грн), на закупку вакцин от COVID-19 (11,4 млрд грн), на обеспечение больниц кислородом, диагностическим оборудованием, экспресс-тестами и расходными материалами для тестирования (2,5 млрд грн), на доплаты к зарплатам медикам (0,5 млрд грн).
«В прошлом году Минфин находил возможности по финансированию всех мер для противодействия пандемии COVID-19. Сегодня мы имеем достаточное количество разных видов вакцин, чтобы обеспечить актуальные потребности в вакцинации, в том числе и «бустерные» дозы. Ведь вакцинация предотвращает тяжелое течение этой болезни, что также уменьшает нагрузку на систему здравоохранения в целом и позволяет ей лучше обеспечивать различные медицинские нужды граждан», ‒ подчеркнул заместитель министра финансов Роман Ермоличев.
Инфографика: Минфин
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Индекс Биг-Мака: доллар в Украине должен стоить 12 гривенВчера, 12:02 - 1951 19
Налоговая назвала доходы, которые декларируют в рамках налоговой амнистииПозавчера, 16:05 - 6726 9
Япония выразила готовность организовать поставки газа в ЕвропуВчера, 16:18 - 924 4
Как отличается национальное водительское удостоверение от международногоВчера, 19:44 - 4655 3
Новая почта обновила некоторые тарифыВчера, 15:01 - 1030 3
Как отличается национальное водительское удостоверение от международногоВчера, 19:44 - 4655 3
Пенсионная реформа-2022. «Слуга народа» объяснила, к чему готовиться работодателямВчера, 14:02 - 2818
Почему сумму гарантированного возмещения до сих пор не повысили - ответ ФГВФЛВчера, 16:02 - 2408 1
Индекс Биг-Мака: доллар в Украине должен стоить 12 гривенВчера, 12:02 - 1951 19
Минцифра: украинцы за месяц получили 3,3 млн извещений о кредитах в «Дія»Вчера, 15:13 - 1448
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 1532 3
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 1032
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 2446
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1260 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 1044 1