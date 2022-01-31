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Цукерберг назвал причины падения акций Meta-Facebook более чем на четверть

Цукерберг назвал причины падения акций Meta-Facebook более чем на четверть

Ценные бумаги компании Meta (владелец соцсети Facebook) обвалились на расширенных торгах в среду 3 февраля сразу после сообщения о неутешительных доходах и слабых прогнозов по росту количества пользователей. Они “упали” более чем на 20%.

Как пишет bloomberg, Марк Цукерберг попытался сплотить своих сотрудников перед лицом катастрофического падения стоимости акций Meta. Он сообщил, что исторический крах в размере 250 миллиардов долларов был связан со слабым прогнозом Meta по выручке в текущем квартале и «беспрецедентным уровнем конкуренции».

Цукерберг заявил, что компании трудно конкурировать с приложением для коротких видеороликов TikTok.

Также в Meta заявили, что изменения, введенные в прошлом году компанией Apple, обойдутся ей в текущем году примерно в 10 млрд долларов неполученного дохода от рекламы.

Как сказано в сообщении, добавленные Apple функции конфиденциальности – это удар по рекламодателям, отслеживающим поведение потребителей в интернете для определения целевой рекламы.

Отметим, число ежедневно активных пользователей Facebook снизилось с 1,930 миллиарда до 1,929 миллиарда. Такая ситуация происходит впервые в 18-летней истории компании.

Справка Finance.ua:

  • Марк Цукерберг потерял $29 млрд за день и вылетел из десятки самых богатых людей мира. Это привело к уменьшению состояния основателя и главного исполнительного директора до $85 млрд.
  • по данным Refinitiv, выручка компании в первом квартале составит от 27 до 29 миллиардов долларов, в то время как аналитики ожидали продажи в размере 30,15 миллиарда долларов.
По материалам Finance.UA
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