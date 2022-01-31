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ПриватБанк открыл оформление карт «єПідтримка» для подростков

ПриватБанк открыл оформление карт «єПідтримка» для подростков

ПриватБанк начал оформление специальных цифровых карт «єПідтримка» для граждан Украины от 14 лет, которые имеют «зеленый» COVID-сертификат в приложении «Дія». Finance.ua как портал, который учит экономить, узнал, как оформить карту.

«Подростки, которые уже являются клиентами банка, смогут открыть карту „єПідтримка“ в несколько кликов в мобильном банке Приват24», — сказано в сообщении банка.

Что для этого необходимо:

  • обновить приложение;
  • зайти во вкладку «Кошелек»;
  • нажать меню «Добавить» и выбрать карту «єПідтримка».

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Для зачисления помощи достаточно перейти по ссылке в приложение «Дія» и подать заявку на выплату помощи на карту ПриватБанка.

Если ребенку уже исполнилось 14 лет и он еще не пользуется картами ПриватБанка, необходимо:

  • пройти идентификацию в любом отделении ПриватБанка, имея при себе ИНН и паспорт гражданина Украины или паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
  • после этого остается зарегистрироваться в Приват24 и оформить карту «єПідтримка».

Справка Finance.ua:

  • 2 февраля Кабинет Министров распространил выплату 1 тысячи гривен за вакцинацию от COVID-19 на лиц от 14 лет до 18 лет;
  • также был расширен перечень услуг, которые можно оплатить с помощью этих средств, — за счет услуг в сфере образования, культуры и спорта, товаров спортивного назначения, печатных средств массовой информации, школьных принадлежностей и канцелярских изделий.
По материалам Finance.UA
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