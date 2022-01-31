ПриватБанк открыл оформление карт «єПідтримка» для подростков

ПриватБанк начал оформление специальных цифровых карт «єПідтримка» для граждан Украины от 14 лет, которые имеют «зеленый» COVID-сертификат в приложении «Дія». Finance.ua как портал, который учит экономить, узнал, как оформить карту.

«Подростки, которые уже являются клиентами банка, смогут открыть карту „єПідтримка“ в несколько кликов в мобильном банке Приват24», — сказано в сообщении банка.

Что для этого необходимо:

обновить приложение;

зайти во вкладку «Кошелек»;

нажать меню «Добавить» и выбрать карту «єПідтримка».

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Для зачисления помощи достаточно перейти по ссылке в приложение «Дія» и подать заявку на выплату помощи на карту ПриватБанка.

Если ребенку уже исполнилось 14 лет и он еще не пользуется картами ПриватБанка, необходимо:

пройти идентификацию в любом отделении ПриватБанка, имея при себе ИНН и паспорт гражданина Украины или паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

и паспорт гражданина Украины или паспорт гражданина Украины для выезда за границу; после этого остается зарегистрироваться в Приват24 и оформить карту «єПідтримка».

Справка Finance.ua:

2 февраля Кабинет Министров распространил выплату 1 тысячи гривен за вакцинацию от COVID -19 на лиц от 14 лет до 18 лет;