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Еще одна страна сняла все ограничения для невакцинированных от COVID-19

Еще одна страна сняла все ограничения для невакцинированных от COVID-19

Правительство Чехии с 9 февраля ослабляет карантинные ограничения. В частности, в Чехии отменят запрет на посещения общественных мест для невакцинированных от коронавируса жителей.

Об этом сообщает премьер-министр Чехии Петр Фиала.

«Учитывая текущее развитие эпидемиологической ситуации, правительство с 9 февраля отменит обязанность предъявлять сертификат вакцинации или врачебную справку о перенесенном заболевании при входе в рестораны, предприятия сферы услуг, а также на культурные и спортивные мероприятия», — сказал он.

По словам Фиалы, следующим шагом правительства на пути к нормальной жизни станет отмена массового тестирования на рабочих местах и в школах. Эту норму планируют упразднить с 18 февраля.

По материалам РБК-Украина
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