День финансов: формула расчета пенсии, рекорд капитализации Apple, нюансы оформления каско

Во вторник, 4 января, расскажем о рекордах Apple и ценах на б/у авто.

НБУ ужесточил требования к банкам. Национальный банк ужесточает требования к капиталу банков в соответствии с ранее анонсированными планами. Эти требования «призваны увеличить устойчивость банков к потенциальным кризисным явлениям, защитить сектор от накопления системных рисков и способствовать сохранению финансовой стабильности».

Кстати, Finance.ua узнал, каким образом можно проверить заимодателя и на что обращать внимание при подписании электронного договора о кредите.

Оформление субсидий при задолженности. Оформлению субсидии может помешать наличие задолженности за более чем 3 месяца. Начисления прекращаются, если долг превышает 20 необлагаемых минимумов. В случае наличия задолженности граждане должны обратиться к поставщикам услуг и заключить с ними договор о реструктуризации долга. Проверяется наличие задолженности в Едином реестре должников. Реестр открытый и бесплатный, потому там можно самостоятельно найти информацию.

Формула расчета пенсии. В Украине пенсии зависят от трех показателей: средняя зарплата по стране, личная зарплата пенсионера и стаж. Есть еще один показатель, который напрямую на формулу расчета выплаты не влияет, однако в целом также играет свою роль – размер минимальной зарплаты в стране. Как влияет минималка на уровень пенсии и какая формула расчета выплаты – рассказываем здесь.

Добавим, что в этом году увеличится размер пособия по безработице.

Apple установила рекорд капитализации. Акции американской компании Apple достигли максимально высокой отметки, в результате чего ее капитализация превысила $3 трлн. Ни одна другая компания не стоила так много. Капитализация Apple в последнее время растет очень быстро. Отметки в $1 трлн она достигла в 2018 году, до $2 трлн выросла всего за два года, до $3 трлн — лишь 16 месяцев.

Delivery Hero покупает Glovo. Немецкая группа доставки еды Delivery Hero заявила, что подписала соглашение о приобретении около 39,4% акций испанского приложения доставки Glovo. Стоимость сделки по покупке составит 2,3 млрд евро. При этом в течение 2022 года получит до 250 млн евро несколькими траншами.

Б/у авто подорожают на 20%. В первом полугодии 2022 года цены на подержанные автомобили в Украине вырастут примерно на 15−20%. Это связано с повышенным спросом на вторичный рынок из-за нехватки новых машин по всему миру. По словам аналитиков, цены в стране будут расти параллельно с рынками Европы, США, Кореи и Китая.

Исследование рынка страхования. Finance.ua приглашает читателей принять участие в исследовании рынка страхования. Мы ищем участников с опытом пользования страховых услуг. Участники исследования получат денежное вознаграждение. Для участия нужно заполнить анкету, и наши менеджеры свяжутся с вами после отправки анкеты и помогут со всеми вопросами, которые возникнут. Последний день подачи анкеты – 17 января 2022 года:

Владельцы авто давно оценили преимущества каско. Но, как и любой продукт, представленный на рынке, полис каско предлагает различные услуги, и от того, какие именно вы выберете, зависит многое – его стоимость, возможные варианты возмещения убытков и т. д. Finance.ua разобрался в этой теме и подготовил материал, в котором рассказывает: что такое каско, какой вид выбрать и на что обязательно обратить внимание: