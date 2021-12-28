Пособие по безработице 2022: сколько будут платить украинцам без занятости

Размер пособия по безработице в Украине увеличится в 2022 году. В Государственном бюджете предусмотрено, что в следующем году размер прожиточного минимума будет меняться в три этапа.

В связи с этим увеличится и размер пособия по безработице, который привязан к этому уровню.

Как рассчитывается пособие по безработице? Размер пособия по безработице, его продолжительность и условия рассчитываются, учитывая трудовой стаж лица, основания увольнения и размер зарплаты, которую оно получало.

Согласно закону, лицам, которые в течение 12 месяцев до увольнения отработали не менее шести месяцев, размер пособия определяется в процентах к средней заработной плате в зависимости от страхового стажа:

до 2 лет – 50%;

от 2 до 6 лет – 55%;

от 6 до 10 лет – 60%;

более 10 лет – 70%.

Если лицо в течение последних 12 месяцев работало меньше шести месяцев, то ему выплачивают минимальное пособие по безработице.

Минимальный и максимальный размер. Размер максимального пособия по безработице не может превышать четырехкратный размер прожиточного минимума.

В 2022 году предусматривается три повышения прожиточного минимума. Для трудоспособных лиц предусмотрены следующие суммы:

с 1 января – 2 481 грн;

с 1 июля – 2 600 грн;

с 1 декабря – 2 684 грн.

Следовательно, размер максимального пособия по безработице в 2022 году будет таким:

с 1 января – 9 924 грн;

с 1 июля – 10 400 грн;

с 1 декабря – 10 736 грн.

Минимальный размер пособия по безработице пока не меняется. На период карантина и 30 дней после его завершения минимальный размер пособия по безработице составляет от 650 до 1 тыс. грн.

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