Пособие по безработице 2022: сколько будут платить украинцам без занятости

Размер пособия по безработице в Украине увеличится в 2022 году. В Государственном бюджете предусмотрено, что в следующем году размер прожиточного минимума будет меняться в три этапа.
В связи с этим увеличится и размер пособия по безработице, который привязан к этому уровню.
Как рассчитывается пособие по безработице? Размер пособия по безработице, его продолжительность и условия рассчитываются, учитывая трудовой стаж лица, основания увольнения и размер зарплаты, которую оно получало.
Согласно закону, лицам, которые в течение 12 месяцев до увольнения отработали не менее шести месяцев, размер пособия определяется в процентах к средней заработной плате в зависимости от страхового стажа:
Если лицо в течение последних 12 месяцев работало меньше шести месяцев, то ему выплачивают минимальное пособие по безработице.
Минимальный и максимальный размер. Размер максимального пособия по безработице не может превышать четырехкратный размер прожиточного минимума.
В 2022 году предусматривается три повышения прожиточного минимума. Для трудоспособных лиц предусмотрены следующие суммы:
Следовательно, размер максимального пособия по безработице в 2022 году будет таким:
Минимальный размер пособия по безработице пока не меняется. На период карантина и 30 дней после его завершения минимальный размер пособия по безработице составляет от 650 до 1 тыс. грн.
🔹 Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киев может ввести спецпропуска на транспорт: названо условиеВчера, 11:10 - 3959 7
В 2022 году объем потребления угля в мире может побить все рекордыВчера, 04:14 - 653 5
Китайские инвесторы переключились с недвижимости на люксовые часыВчера, 07:23 - 2478 5
Мобильные номера украинцев будут восстанавливать только по паспортамВчера, 11:45 - 1674 4
Эксперты назвали лучшие страны для жизни на пенсииВчера, 14:34 - 7643 4
Пенсия рассчитана ПФУ неправильно: можно ли исправить размер выплат, начисленных до 2011 годаВчера, 11:10 - 32555 2
Эксперты назвали лучшие страны для жизни на пенсииВчера, 14:34 - 7643 4
Киев может ввести спецпропуска на транспорт: названо условиеВчера, 11:10 - 3959 7
Японцы запатентовали инновационную технологию для светодиодных фарВчера, 22:23 - 2272
Мобильные номера украинцев будут восстанавливать только по паспортамВчера, 11:45 - 1674 4
В Японии изобрели телевизор, который способен передать вкус еды — его придется облизывать (фото)30.12.2021, 10:30 - 445 3
«Антонов» презентовал первый серийный самолет Ан-178 (фото)28.12.2021, 15:10 - 1338 14
Разработан революционный транзистор из германия: позволит создавать сверхумные компьютеры25.12.2021, 10:33 - 2209 9
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 2276
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2916 4