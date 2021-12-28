Delivery Hero покупает Glovo за 2,3 млрд евро

Немецкая группа доставки еды Delivery Hero (DHER.DE) заявила, что подписала соглашение о приобретении около 39,4% акций испанского приложения доставки Glovo. Об этом сообщает Reuters.

В настоящее время Delivery Hero владеет около 43,8% акций Glovo.

Стоимость сделки по покупке составит 2,3 млрд евро.

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После сделки сервис по доставке еды продолжит работать под собственным брендом, на той же платформе и сохранит руководство.

При этом в течение 2022 года получит до 250 млн евро несколькими траншами.

Ранее СМИ сообщали, что испанская компания Glovo готовится выкупить украинский сервис доставки Zakaz.ua, сделку оценивают в около 60 млн долларов. Однако сам Zakaz.ua заявил, что информация о покупке компанией Glovo не соответствует действительности.