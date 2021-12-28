Delivery Hero покупает Glovo за 2,3 млрд евро

Немецкая группа доставки еды Delivery Hero (DHER.DE) заявила, что подписала соглашение о приобретении около 39,4% акций испанского приложения доставки Glovo. Об этом сообщает Reuters.
В настоящее время Delivery Hero владеет около 43,8% акций Glovo.
Стоимость сделки по покупке составит 2,3 млрд евро.
Читайте также: Glovo запустила в Украине первый магазин без покупателей
После сделки сервис по доставке еды продолжит работать под собственным брендом, на той же платформе и сохранит руководство.
При этом в течение 2022 года получит до 250 млн евро несколькими траншами.
Ранее СМИ сообщали, что испанская компания Glovo готовится выкупить украинский сервис доставки Zakaz.ua, сделку оценивают в около 60 млн долларов. Однако сам Zakaz.ua заявил, что информация о покупке компанией Glovo не соответствует действительности.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Мобильные номера украинцев будут восстанавливать только по паспортамВчера, 11:45 - 2069 7
Эксперты назвали лучшие страны для жизни на пенсииВчера, 14:34 - 8813 4
Б/у авто в Украине подорожают на 20% – прогноз на 2022 год8 ч. назад - 1776 3
Стало известно, на каких автомобилях в Украине чаще всего нарушали ПДД в 2021 годуВчера, 18:21 - 1598 3
Пенсия рассчитана ПФУ неправильно: можно ли исправить размер выплат, начисленных до 2011 годаВчера, 11:10 - 38451 3
Японцы запатентовали инновационную технологию для светодиодных фарВчера, 22:23 - 3195
Б/у авто в Украине подорожают на 20% – прогноз на 2022 год8 ч. назад - 1776 3
Стало известно, на каких автомобилях в Украине чаще всего нарушали ПДД в 2021 годуВчера, 18:21 - 1598 3
Пособие по безработице 2022: сколько будут платить украинцам без занятости5 ч. назад - 1104
«Борисполь» назвал 10 самых популярных стран среди украинцев7 ч. назад - 1094
В Японии изобрели телевизор, который способен передать вкус еды — его придется облизывать (фото)30.12.2021, 10:30 - 474 3
«Антонов» презентовал первый серийный самолет Ан-178 (фото)28.12.2021, 15:10 - 1391 14
Разработан революционный транзистор из германия: позволит создавать сверхумные компьютеры25.12.2021, 10:33 - 2250 10
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 2301
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2936 4