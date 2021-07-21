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Glovo запустила в Украине первый магазин без покупателей

Glovo запустила в Украине первый магазин без покупателей

Компания Glovo запустила в Украине первый микрофулфилмент центр — dark store. Как сообщают в компании, он открылся на левом берегу Киева и будет работать с 8:00 до 23:00.

В dark store доступны товары определенного ассортиментного ряда, которые можно будет заказать в приложении Glovo. Получив извещение о заказе — сотрудники dark store собирают его и передают курьерам на доставку пользователям.

«Это перспективное направление развития бизнеса, ведь он качественно помогает обеспечить доставку всего что угодно. Именно поэтому мы запускаем и развиваем его во всех городах, где присутствует сервис Glovo, и готовы использовать опыт и экспертизу для создания новых возможностей в Украине», — отметил генеральный менеджер Glovo в Восточной и Центральной Европе Дмитрий Расновский.

Сейчас в dark store представлено около пятисот ассортиментных позиций, среди которых есть товары следующих категорий: бакалея, сладости и снэки, фрукты и овощи, мясо и колбасные изделия, рыба и морепродукты, молочные продукты и яйца, товары для детей, безалкогольные и алкогольные напитки, табачные изделия, товары для животных и средства для личной гигиены.

Отмечается, что доставка товаров из магазинов занимает существенную долю бизнеса Glovo. Для быстрой доставки необходимо наличие магазинов, которые находятся в радиусе 3−4 км от пользователя. Однако в компании отмечают, что в отдельных районах городов инфраструктура не настолько развита и у пользователей нет большого выбора в приложении.

По материалам НВ
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