От каких показателей зависят пенсии в Украине

В Украине размер пенсии зависит всего от трех показателей. При этом с января 2022-го меняются требования: чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет, нужно будет иметь не менее 29 лет стажа (сейчас 28 лет). Постепенно такие требования вырастут до 35 лет, пишет Обозреватель.

Это следует из закона “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”. Отметим, размер пенсии для каждого украинца считается индивидуально.

Как считают размер пенсии? В Украине пенсии зависят от трех показателей: средняя зарплата по стране, личная зарплата пенсионера и стаж. Есть еще один показатель, который напрямую на формулу расчета выплаты не влияет, однако в целом также играет свою роль – размер минимальной зарплаты в стране.

Итак, формула расчета пенсии, которая предусмотрена законом:

Средняя зарплата за три прошедших года × соотношение собственной зарплаты к средней × стаж в годах × 1%

Как видно из формулы, украинцы на пенсии могут претендовать за каждый отработанный год всего 1% расчетного заработка. И если официально украинец зарабатывает меньше среднего (около 14 тыс. грн), то и на пенсии может претендовать только на минимальную выплату.

Еще одно важное условие – стаж. Украинцы, которые будут выходить на заслуженный отдых после 2027-го, должны иметь как минимум 35 лет стажа, иначе им придется работать до 63 или 65 лет.

Как влияет минималка на уровень пенсии? По закону украинцы, которые достигли 65-летия и выполнили требования по стажу, имеют право на пенсии в размере не менее 40% минималки. И чем выше минимальная зарплата, тем выше пенсионные выплаты.

Кроме того, от размера минималки зависят и наполнения в Пенсионный фонд (ПФУ). Дело в том, что около 40% работающих официально оформлены на минималку, а остальное получают в конвертах. Поэтому при повышении минималки увеличивается часть “белой” зарплаты и растут поступления в ПФУ.

Справка Finance.ua:

по словам министра социальной политики Марины Лазебной, в 2022 году запланировано 12 этапов повышения пенсий для разных категорий. Детальнее о каждом этапе можно узнать по ссылке;