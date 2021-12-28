0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 76 0

От каких показателей зависят пенсии в Украине

От каких показателей зависят пенсии в Украине

В Украине размер пенсии зависит всего от трех показателей. При этом с января 2022-го меняются требования: чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет, нужно будет иметь не менее 29 лет стажа (сейчас 28 лет). Постепенно такие требования вырастут до 35 лет, пишет Обозреватель.

Это следует из закона “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”. Отметим, размер пенсии для каждого украинца считается индивидуально.

Как считают размер пенсии? В Украине пенсии зависят от трех показателей: средняя зарплата по стране, личная зарплата пенсионера и стаж. Есть еще один показатель, который напрямую на формулу расчета выплаты не влияет, однако в целом также играет свою роль – размер минимальной зарплаты в стране.

Итак, формула расчета пенсии, которая предусмотрена законом:

Средняя зарплата за три прошедших года × соотношение собственной зарплаты к средней × стаж в годах × 1%

Как видно из формулы, украинцы на пенсии могут претендовать за каждый отработанный год всего 1% расчетного заработка. И если официально украинец зарабатывает меньше среднего (около 14 тыс. грн), то и на пенсии может претендовать только на минимальную выплату.

Как проверить свой страховой стаж

Еще одно важное условие – стаж. Украинцы, которые будут выходить на заслуженный отдых после 2027-го, должны иметь как минимум 35 лет стажа, иначе им придется работать до 63 или 65 лет.

Как влияет минималка на уровень пенсии? По закону украинцы, которые достигли 65-летия и выполнили требования по стажу, имеют право на пенсии в размере не менее 40% минималки. И чем выше минимальная зарплата, тем выше пенсионные выплаты.

Кроме того, от размера минималки зависят и наполнения в Пенсионный фонд (ПФУ). Дело в том, что около 40% работающих официально оформлены на минималку, а остальное получают в конвертах. Поэтому при повышении минималки увеличивается часть “белой” зарплаты и растут поступления в ПФУ.

Справка Finance.ua:

  • по словам министра социальной политики Марины Лазебной, в 2022 году запланировано 12 этапов повышения пенсий для разных категорий. Детальнее о каждом этапе можно узнать по ссылке;
  • также в Украине планируют провести пенсионную реформу 2-го уровня. Ее концепция заключается в том, что часть единого социального взноса, который уплачивается с зарплаты каждого гражданина, будет отчисляться в специальный государственный фонд
По материалам Обозреватель
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.