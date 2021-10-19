Как изменятся пенсии в следующем году - Лазебная

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал у Минсоцполитики, что изменится с пенсиями в следующем году.
По словам министра социальной политики Марины Лазебной, в 2022 году запланировано 12 этапов повышения пенсий для разных категорий.
Женщинам, родившимся в 1962 году, в следующем году начнут начислять пенсии по достижении ими нового пенсионного возраста. Мы заметили, что их пенсии могут оказаться меньше тех, которые начислялись в прошлом году. Поэтому ввели повышающий коэффициент 9%.
Индексация пенсий с 1 марта, а в октябре мы планируем выйти на новую минимальную пенсионную гарантию: человек старше 70 лет, имеющий стаж 35 лет (мужчина) или 30 (женщина), не будет получать меньше 3 000 грн.
Каковы перспективы введения обязательной накопительной пенсии. По мнению Лазебной, учитывая демографическую ситуацию в стране и состояние рынка труда, существующая солидарная пенсионная система не может существовать без дополнительного финансирования Пенсионного фонда из госбюджета. В то же время мы видим, что пенсии в Украине являются сравнительно небольшими.
Исправить ситуацию может лишь дополнение солидарной пенсионной системы вторым уровнем – накопительными пенсиями. Тогда люди будут получать две пенсии: из солидарной системы и накопленную.
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