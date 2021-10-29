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Каждый будет иметь накопительный счет: Гетманцев объяснил пенсионную реформу 2-го уровня

Каждый будет иметь накопительный счет: Гетманцев объяснил пенсионную реформу 2-го уровня

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, что концепция пенсионной реформы 2-го уровня заключается в том, что часть единого социального взноса, который уплачивается с зарплаты каждого гражданина, будет отчисляться в специальный государственный фонд.

Поэтому каждый гражданин в возрасте до 55 лет будет иметь свой накопительный счет.

Об этом Гетманцев заявил во время общения в кулуарах Верховной Рады с журналистами.

Министр финансов представил нам на фракции (заседание депутатов фракции «Слуга народа» — Ред.) концепцию пенсионной реформы 2-го уровня. Она заключается в том, что от единого социального взноса, который уплачивается с зарплаты каждого сегодня без увеличения ставки, будет отчисляться в специальный фонд.

  • Первый год — это 1%;
  • второй год — это 1,5%;
  • третий год — это 2%.

«В такой же сумме государство из бюджета датирует также на каждое лицо средства в этот фонд. Таким образом, каждый гражданин в возрасте до 55 лет получит свой счет, на котором накапливаются средства», — заявил Гетманцев.

По его словам, счетами, на которых накапливаются средства, распоряжается государственное учреждение — специальный государственный фонд, который создается, и, соответственно, этот государственный фонд оперирует этими деньгами.

Гетманцев добавил, что предусмотрена возможность и гарантия относительно того, чтобы средства не обесценивались. Это осуществляется за счет механизма облигаций внутреннего государственного займа. Средства будут размещаться в облигации внутреннего государственного займа, и за счет этого они будут сохранять свою стоимость, добавляет председатель комитета.

«Мне бы очень хотелось, чтобы первое чтение закона о накопительную пенсии — ред.) было до конца года, и тогда мы бы смогли его ввести с 2023 года. Если это не удастся, то возможно это будет с 2024 года. Но переходный период не предвидится вообще. Потому что сама по себе система никоим образом не ущемляет ни бизнес, ни работника. С первого года действия этой реформы будут отчисляться средства. Если каждый человек узнает о своем счете, и сможет в режиме реального времени контролировать его состояние, то бесспорно, я думаю, это очень привлечет людей к этой программе, но все это осуществляется обязательно», — добавил он.

Справка Finance.ua:

  • Министр финансов Сергей Марченко заявил, что в Украине планируют создать Государственный накопительный фонд, который в начале будет единым для всех, гарантирование вкладов этого фонда будет стопроцентным. По его словам, это когда вы имеете свой пенсионный счет, на который поступают отчисления с вашей зарплаты. Пенсионные накопления не лежат просто на счете, они приносят доход. Затем вы получите в виде накопительной пенсии все средства, которые в течение жизни аккумулируются на пенсионном счете: взносы плюс инвестиционный доход.

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По материалам УНН
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