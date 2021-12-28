Finance.ua ищет людей для исследования рынка страхования

Finance.ua приглашает читателей принять участие в исследовании рынка страхования. Для этого мы ищем участников с опытом пользования страховых услуг.
Исследование будет проводится офлайн в Киеве. Для удобства время и место будет согласовываться с каждым участником отдельно.
Также участники исследования получат денежное вознаграждение.
Как поучаствовать? Для участия нужно заполнить анкету, и наши менеджеры свяжутся с вами после отправки анкеты и помогут со всеми вопросами, которые возникнут.
Последний день подачи анкеты – 17 января 2022 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киев может ввести спецпропуска на транспорт: названо условиеВчера, 11:10 - 3495 6
Мобильные номера украинцев будут восстанавливать только по паспортамВчера, 11:45 - 1469 4
Эксперты назвали лучшие страны для жизни на пенсииВчера, 14:34 - 7116 4
В 2022 году объем потребления угля в мире может побить все рекордыВчера, 04:14 - 540 4
Китайские инвесторы переключились с недвижимости на люксовые часыВчера, 07:23 - 2334 4
Пенсия рассчитана ПФУ неправильно: можно ли исправить размер выплат, начисленных до 2011 годаВчера, 11:10 - 29450 2
Эксперты назвали лучшие страны для жизни на пенсииВчера, 14:34 - 7116 4
Рынок недвижимости разогревается, но о ценовом пузыре речь не идет, - НБУВчера, 10:05 - 3553 1
Киев может ввести спецпропуска на транспорт: названо условиеВчера, 11:10 - 3495 6
Японцы запатентовали инновационную технологию для светодиодных фарВчера, 22:23 - 1762
В Японии изобрели телевизор, который способен передать вкус еды — его придется облизывать (фото)30.12.2021, 10:30 - 435 3
«Антонов» презентовал первый серийный самолет Ан-178 (фото)28.12.2021, 15:10 - 1318 14
Разработан революционный транзистор из германия: позволит создавать сверхумные компьютеры25.12.2021, 10:33 - 2194 9
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 2268
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2907 4