Finance.ua ищет людей для исследования рынка страхования

Finance.ua приглашает читателей принять участие в исследовании рынка страхования. Для этого мы ищем участников с опытом пользования страховых услуг.

Исследование будет проводится офлайн в Киеве. Для удобства время и место будет согласовываться с каждым участником отдельно.

Также участники исследования получат денежное вознаграждение.

Как поучаствовать? Для участия нужно заполнить анкету, и наши менеджеры свяжутся с вами после отправки анкеты и помогут со всеми вопросами, которые возникнут.

Последний день подачи анкеты – 17 января 2022 года.